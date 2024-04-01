Öğretmen Olsan Branşın Ne Olurdu?
Öğretmen Olsan Branşın Ne Olurdu?
Merhaba, geleceğin öğretmen adayı! Hayal et, bir sabah uyandın ve kendini okulun en sevilen öğretmeni olarak buldun. Peki, hangi dersten öğrencilerin gözlerindeki ışığı yakardın? Bilgelik dolu sözlerinle hangi alanı aydınlatırdın? Belki de içinde bir Matematik dehası yatıyor ya da belki bir Edebiyat ustası, hatta belki de bir Fen Bilgisi kaşifi!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Sabah kahvaltısında ne tercih edersin?
2. Bir ada tatilinde yanına alacağın tek şey nedir?
3. En sevdiğin dizi türü nedir?
4. Bir hobi seçmek zorunda kalsan?
5. Arkadaşlarınla vakit geçirirken en sevdiğin aktivite nedir?
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6. Bir zaman makinen olsa hangi döneme gitmek isterdin?
7. En sevdiğin okul dersi hangisiydi?
8. En sevdiğin sanat türü nedir?
9. Bir öğretmen olarak öğrencilerine en çok neyi aşılamak istersin?
10. Bir çocuğa bir şey öğretirken en önemli bulduğun şey nedir?
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