Öğretmen Olsan Branşın Ne Olurdu?

Merhaba, geleceğin öğretmen adayı! Hayal et, bir sabah uyandın ve kendini okulun en sevilen öğretmeni olarak buldun. Peki, hangi dersten öğrencilerin gözlerindeki ışığı yakardın? Bilgelik dolu sözlerinle hangi alanı aydınlatırdın? Belki de içinde bir Matematik dehası yatıyor ya da belki bir Edebiyat ustası, hatta belki de bir Fen Bilgisi kaşifi!

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