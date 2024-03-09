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Yeni Müşterilere Özel “İyi ki Tanışmışız” Dedirten “0” Faizli Kredi Nasıl Çekilir?

etiket Yeni Müşterilere Özel “İyi ki Tanışmışız” Dedirten “0” Faizli Kredi Nasıl Çekilir?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 14:03

Yeni müşterilere özel tanımlanan '0' faizli kredi nasıl çekilir diye merak edenler buraya! Bu içeriğimizde adım adım nasıl yapacağınızı anlatıyoruz!

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İstediğiniz o ürünü alabilmek, harcama yapabilmek için "0" faizli kredi kullanmak istiyorsanız toplanın nasıl kullanılacağını anlatıyoruz!

Heyecana gerek yok, adımlar oldukça basit çünkü!

QNB Mobil'i telefonunuza indiriyorsunuz.

Müşteri olmak için bankaya gitmeye hiç ihtiyacınız yok. Mobil şube üzerinden tüm işlemleri kolayca yapabilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey mobil uygulama!

Ardından kişisel bilgilerinizle başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.

Müşteri Ol kısmına tıkladıktan sonra sizden istenilen bilgileri girmeniz yeterli.

Bilgilerinizi girdikten sonra kimlik kartınızı telefonunuzun NFC özelliği ile doğruluyorsunuz.

Eğer bu adımda bir sorun yaşarsanız farklı banka hesabınız üzerinden EFT yaparak da kimliğinizi doğrulayabilirsiniz.

Ardından müşteri hizmetleri ile görüntülü konuşarak başvurunuzu tamamlıyorsunuz.

Bu sayede dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde kolayca QNB Finansbank müşterisi olup işlemleri yapmaya başlayabiliyorsunuz.

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Müşteri olduktan sonra size verilen şifre ile uygulamaya giriş yapıyorsunuz.

Sonrasında kendi şifrenizi de belirleyebilirsiniz çünkü tüm işlemlerinizi kolaylıkla mobilden yapabileceksiniz.

Ardından 6 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuruyorsunuz.

Tüm bunları da mobil uygulama üzerinden tek tıkla yapabilirsiniz.

Hatta 20.000 TL tutarındaki Anında Kredi kampanyaları ile birleştirerek 30.000 TL'ye kadar %0 faizli 6 ay vadeli kredinizi çekebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken size özel kampanyalara bakmak ve mobilden kredi başvurusu yapmak!

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