Yeni Müşterilere Özel “İyi ki Tanışmışız” Dedirten “0” Faizli Kredi Nasıl Çekilir?
Yeni Müşterilere Özel “İyi ki Tanışmışız” Dedirten “0” Faizli Kredi Nasıl Çekilir?
Yeni müşterilere özel tanımlanan '0' faizli kredi nasıl çekilir diye merak edenler buraya! Bu içeriğimizde adım adım nasıl yapacağınızı anlatıyoruz!
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İstediğiniz o ürünü alabilmek, harcama yapabilmek için "0" faizli kredi kullanmak istiyorsanız toplanın nasıl kullanılacağını anlatıyoruz!
QNB Mobil'i telefonunuza indiriyorsunuz.
Ardından kişisel bilgilerinizle başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.
Bilgilerinizi girdikten sonra kimlik kartınızı telefonunuzun NFC özelliği ile doğruluyorsunuz.
Ardından müşteri hizmetleri ile görüntülü konuşarak başvurunuzu tamamlıyorsunuz.
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Müşteri olduktan sonra size verilen şifre ile uygulamaya giriş yapıyorsunuz.
Ardından 6 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuruyorsunuz.
Hatta 20.000 TL tutarındaki Anında Kredi kampanyaları ile birleştirerek 30.000 TL'ye kadar %0 faizli 6 ay vadeli kredinizi çekebilirsiniz.
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