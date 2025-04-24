Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kimdir? Şener Üşümezsoy İstanbul Depremi Açıklaması

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş depreminin ardından önemli uyarılarda bulunmuştu. 'Hem Doğu Anadolu Fayı, hem de Ölüdeniz Fayı dirsek şeklinde birlikte çalışıyor.' diyen Üşümezsoy, oluşabilecek yeni depremler için vatandaşları uyarmıştı.

Üşümezsoy, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından gündeme geldi. Üşümezsoy, bu depremi günler önce tahmin etmişti. Uzman isim, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil.' demişti.

Şener Üşümezsoy İstanbul depremine dair yaptığı son açıklamada 'Şimdi çıkacaklar 'daha büyük deprem geliyor' filan gibi. Ama benim tarif ederek nokta atışı verdiğim yerde deprem oldu. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz.' dedi.