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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kimdir? Şener Üşümezsoy İstanbul Depremi Açıklaması

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kimdir? Şener Üşümezsoy İstanbul Depremi Açıklaması

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 10:57

Deprem konusunda çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle yeniden gündemde. Üşümezsoy, özellikle geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İstanbul depremini tahmin etmişti. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremindeki öngörüleriyle dikkatleri üzerine çeken Üşümezsoy'un açıklamaları kadar kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

İşte, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy hakkında merak edilen detaylar...

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Şener Üşümezsoy Kimdir?

Şener Üşümezsoy Kimdir?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, deprem gündeminde sosyal medyada öne çıkan isimlerden biri oldu. Bir dönem Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde çalışan Üşümezsoy, Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Üşümezsoy, özellikle depremle ilgili çalışmalarıyla ve açıklamalarıyla yakından takip edilen bir isim oldu.

Şener Üşümezsoy Kaç Yaşında?

Şener Üşümezsoy 1950 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 75 yaşındadır.

Şener Üşümezsoy Nereli?

Şener Üşümezsoy aslen Kırım Tatarı'dır. Ailesi Kırım'dan gelerek İstanbul'a yerleşmiştir.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kariyer Başlangıcı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kariyer Başlangıcı

Şener Üşümezsoy, 1964 ile 1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'nden okumuştur. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 

Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlayan Üşümezsoy, 1991 yılında profesör unvanını almıştır. 

Almanya'da bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Üşümezsoy, bir dönem de Maden Teknik Arama'da (MTA) görev almıştır. 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır.

Şener Üşümezsoy'un Deprem Çalışmaları

Şener Üşümezsoy'un Deprem Çalışmaları

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrasında 'Halkı deprem konusunda bilgilendirmek' için mücadele verdi.

İstanbul Depremi ve Türkiye'deki deprem kuşakları hakkında yayınlanmış pek çok makalesi olan Üşümezsoy, kitaplarıyla da halkı bilgilendirmeyi hedefledi.

Şener Üşümezsoy, halkı deprem hakkında bilgilendirmek için '17 Ağustos Sonrası Marmara’da Deprem Riski', 'Vatandaş için Deprem Rehberi' ve 'İstanbul Depremi' kitaplarını yayınladı.

Şener Üşümezsoy'un Kitapları

Şener Üşümezsoy'un Kitapları

  • 17 Ağustos Sonrası Marmara’da Deprem Riski (2001) 

  • Vatandaş için Deprem Rehberi

  • İstanbul Depremi

  • Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları

  • Türk Jeostratejisi

  • Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası

  • Dünya Sistemi ve Emperyalizm

  • Kürt ‘Kim’liği

  • Ulusal Sol’da Örgütlenme

Şener Üşümezsoy Deprem Açıklamaları

Şener Üşümezsoy Deprem Açıklamaları

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş depreminin ardından önemli uyarılarda bulunmuştu. 'Hem Doğu Anadolu Fayı, hem de Ölüdeniz Fayı dirsek şeklinde birlikte çalışıyor.' diyen Üşümezsoy, oluşabilecek yeni depremler için vatandaşları uyarmıştı.

Üşümezsoy, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından gündeme geldi. Üşümezsoy, bu depremi günler önce tahmin etmişti. Uzman isim, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil.' demişti.

Şener Üşümezsoy İstanbul depremine dair yaptığı son açıklamada 'Şimdi çıkacaklar 'daha büyük deprem geliyor' filan gibi. Ama benim tarif ederek nokta atışı verdiğim yerde deprem oldu. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz.' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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