Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kimdir? Şener Üşümezsoy İstanbul Depremi Açıklaması
Deprem konusunda çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle yeniden gündemde. Üşümezsoy, özellikle geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İstanbul depremini tahmin etmişti. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremindeki öngörüleriyle dikkatleri üzerine çeken Üşümezsoy'un açıklamaları kadar kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İşte, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy hakkında merak edilen detaylar...
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Şener Üşümezsoy Kimdir?
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kariyer Başlangıcı
Şener Üşümezsoy'un Deprem Çalışmaları
Şener Üşümezsoy'un Kitapları
Şener Üşümezsoy Deprem Açıklamaları
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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