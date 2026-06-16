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Yemeklerinize Lezzet Katacak ve Sofradan Eksik Etmek İstemeyeceğiniz Zeytinyağları

etiket Yemeklerinize Lezzet Katacak ve Sofradan Eksik Etmek İstemeyeceğiniz Zeytinyağları

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Onedio Content - Onedio Editörü
16.06.2026 - 17:13
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Sofralarımızın şüphesiz en büyük şifası olan zeytinyağı, hemen hemen her mutfağın olmazsa olmazı… Yemeklerimize kattığı lezzetin yanı sıra içindeki yüksek antioksidanlar, vitaminler ve sağlıklı yağ asitleriyle sağlığımıza olan olumlu etkisi de yadsınamaz bir gerçek. Tabii zeytinyağının o genzi yakan nefis aromasından ve şifasından tam anlamıyla faydalanabilmek için kaliteli zeytinyağını seçmek oldukça önemli. 

Zeytinin besin değerini kaybetmeden üretildiğini gösteren 'Soğuk Sıkım' yöntemini mi arıyorsunuz; yoksa polifenol açısından zengin, meyvemsi kokuyu buram buram hissettiren ve zeytinler henüz yeşilken toplanan 'Erken Hasat' yağları mı tercih ediyorsunuz? Siz damak zevkinize uygun olana bakarken biz de hem yemeklerinize lezzetli bir dokunuş yapacak hem de salatalarda ve kahvaltılarda çiğ tüketime çok yakışacak, öne çıkan o nefis zeytinyağlarını sizin için listeledik! Gelin birlikte bakalım.

Not: Zeytinyağı hakkında en doğru bilgi için uzmanına danışmalısınız.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bazı ürünler için alerjisi olanların dikkat etmesini öneririz!'

Kozoliv Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı

Kozoliv Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı

Kuzey Ege'nin Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye bölgesindeki 350.000'i aşkın kendi zeytin ağacından hasat edilen zeytinlerle üretim yapan Kozoliv, üç nesil zeytincilik tecrübesini modern üretim teknolojileriyle bir araya getiriyor. Kaynağından iyi zeytinyağını sofralara ulaştıran marka; erken hasat, soğuk sıkım ve organik natürel sızma zeytinyağları, düşük asitlik, yüksek kalite standartları ve özellikle salata, kahvaltı ve çiğ tüketimde öne çıkan zengin aromalarıyla iyi zeytinyağı tutkunlarının favorileri arasında yer alıyor. 

Uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle de adından söz ettiren Kozoliv, sofralara Kuzey Ege'nin iyi lezzetlerinden birini taşıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

NovaVera Memecik Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı

NovaVera Memecik Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı

Polifenol zenginliği ve ödüllü lezzetiyle öne çıkan, erken hasat döneminde titizlikle toplanan Memecik zeytinlerinden üretilen NovaVera Memecik Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı; çağla, çimen ve yeşil domates aromalarını buram buram hissettiriyor.

Hem sağlığına özen gösterenler hem de kahvaltıda çiğ tüketimde o zeytinyağının genzi yakan nefis acılığını ve meyvemsiliğini arayanlar tercih edebilir. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Palamidas Özel Harman Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı

Palamidas Özel Harman Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı

Kendine has bir zeytinyağı arayanlar için Akhisar yöresine özgü olan erken hasat domat zeytininin özel olarak harmanlanan bir seçeneği olan Palamidas Özel Harman Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı, hem sıcak yemeklerde hem de mezelerde dengeli ve yumuşak lezzetiyle fark yaratıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Köklü Ayvalık Taş Baskı Erken Hasat Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı

Köklü Ayvalık Taş Baskı Erken Hasat Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı

Geleneksel lezzetlerden vazgeçemeyenler için Köklü Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı, Ayvalık’ın o meşhur zeytinlerinin erken hasat döneminde toplanıp geleneksel taş baskı yöntemiyle sıkılmasıyla elde ediliyor.

Yoğun meyvemsi aroması ve yüksek polifenol oranıyla öne çıkıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Villa TURQAN Erken Hasat Soğuk Sıkım Memecik Natürel Sızma Zeytinyağı

Villa TURQAN Erken Hasat Soğuk Sıkım Memecik Natürel Sızma Zeytinyağı

Erken hasat ve soğuk sıkım özellikleri sayesinde Memecik zeytininin o hafif yakıcı, taze ve yoğun aromatik yapısını sofranıza taşıyan Villa TURQAN Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı, tek bir bahçeden titizlikle toplanıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

The Mill Natürel Sızma Zeytinyağı

The Mill Natürel Sızma Zeytinyağı

Ayvalık ve Edremit bölgesinin zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerle üretilen The Mill Natürel Sızma Zeytinyağı, soğuk sıkım yöntemiyle işlenen ve %100 doğal özelliğiyle öne çıkıyor. Bölgenin kendine has o hafif meyvemsi ve dengeli aroma profiline sahip.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Sokol Delice Natürel Sızma Zeytinyağı Soğuk Sıkım

Sokol Delice Natürel Sızma Zeytinyağı Soğuk Sıkım

Düşük asit oranıyla boğazı yormayan, son derece yumuşak ve kaliteli bir içim sunan bir Ayvalık mahsulü Sokol Delice Natürel Sızma Zeytinyağı, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmiş.

Özellikle çiğ tüketimde ve salatalarda zeytin kokusunu buram buram hissetmek isteyenler için ideal.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Komili Sızma Zeytinyağı

Komili Sızma Zeytinyağı

Yıllardır mutfaklarımızın en tanıdık, en güvenilir klasiklerinden biri. Dengeli aroması ve ideal asit oranıyla hem zeytinyağlı yemeklerinize hafiflik katıyor hem de günlük kullanımda her tarife uyum sağlıyor.Buradan ulaşabilirsiniz.

Tariş Zeytinyağı Güney Ege Naturel Sızma

Tariş Zeytinyağı Güney Ege Naturel Sızma

Tariş güvencesiyle sunulan bu naturel sızma yağ, bölgenin kendine has aromatik yapısını ve yoğunluğunu mutfağınıza taşıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kavlak Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı

Kavlak Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı

Taş baskı yöntemiyle zeytinin doğallığı bozulmadan, soğuk sıkım tekniğiyle üretiliyor. Ekmeğinizi doğrudan banıp yiyebileceğiniz o eski, özlenen zeytinyağı lezzetini eksiksiz sunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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