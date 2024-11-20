Yemeğin Dili Olur mu? Farklı Ülkelerin Yeme İçme Kültürleri ve Şaşırtıcı Kurallarını Anlatıyoruz!
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Yemeğin Dili Olur mu? Farklı Ülkelerin Yeme İçme Kültürleri ve Şaşırtıcı Kurallarını Anlatıyoruz!
Toplanın yemek meraklıları! Dünyadaki farklı ülkelerde yemek yemeyle ilgili öyle ilginç kurallar ve alışkanlıklar var ki ilk duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Kimisi bir tabağa ekmek koymaya kızıyor, kimisi makarnayı kesmenizi affetmiyor! Sofrada oturma biçiminden çatal, bıçak veya ellerle yemek yemeye kadar her ülkenin kendine has bazen eğlenceli bazen de ilginç kuralları var. Hadi birlikte dünyanın dört bir yanındaki bu yemek kültürlerine göz atalım ve bu kuralların ardındaki eğlenceli hikayeleri keşfedelim!
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Makarnayı asla kesme aksi takdirde İtalyanlar seni affetmez!
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Çubukları dik tutmak Japonya'da büyük bir saygısızlıktır.
Fransa’da ekmeği tabağa batırmayı denersen şefin kalbini kırabilirsin.
Hindistan’da yemek sadece elle yenir ancak dikkatli ol!
Meksika’da tortillalar hem tabak hem de ekmek!
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