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Yemeğin Dili Olur mu? Farklı Ülkelerin Yeme İçme Kültürleri ve Şaşırtıcı Kurallarını Anlatıyoruz!

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etiket Yemeğin Dili Olur mu? Farklı Ülkelerin Yeme İçme Kültürleri ve Şaşırtıcı Kurallarını Anlatıyoruz!

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 21:01

Toplanın yemek meraklıları! Dünyadaki farklı ülkelerde yemek yemeyle ilgili öyle ilginç kurallar ve alışkanlıklar var ki ilk duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Kimisi bir tabağa ekmek koymaya kızıyor, kimisi makarnayı kesmenizi affetmiyor! Sofrada oturma biçiminden çatal, bıçak veya ellerle yemek yemeye kadar her ülkenin kendine has bazen eğlenceli bazen de ilginç kuralları var. Hadi birlikte dünyanın dört bir yanındaki bu yemek kültürlerine göz atalım ve bu kuralların ardındaki eğlenceli hikayeleri keşfedelim!

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Makarnayı asla kesme aksi takdirde İtalyanlar seni affetmez!

İtalya'da makarna yemek bir sanat kabul edilir. Spagettiyi kesmek en büyük suçlardan biridir. Çünkü İtalyanlar makarnanın her bir telini bir araya getirmenin çok önemli olduğunu düşünürler. Bu yüzden spagettiyi asla çatal ile kesme! Bunun yerine çatalı kullanarak makarnayı sararak yiyebilirsin. Bu saygı gösteren doğru yol!

Çubukları dik tutmak Japonya'da büyük bir saygısızlıktır.

Japonya’da yemek yemek neredeyse bir tören ciddiyetindedir. Çubukları yemeğin içine diklemesine koymak ölen birinin mezarına dik konan tütsü çubuklarını çağrıştırdığı için büyük saygısızlık sayılır. Bu sadece bir batıl inanç değil, Japon kültüründe çok derin anlamı olan bir davranış. Ayrıca çubukları birine doğrultmak da “kötü enerji” gönderdiğiniz anlamına gelir aman dikkat! Japonya’ya gidersen çubuklarla gösterişli hareketlerden uzak durmalısın kimseyi istemeden de olsa rahatsız etmeyelim!

Fransa’da ekmeği tabağa batırmayı denersen şefin kalbini kırabilirsin.

Fransa’da ekmek sofranın baş tacıdır ama onu tabaktaki sosa ya da çorbaya batırmaya kalkarsan işler karışabilir! Fransızlar ekmeği şarap ve peynirin yanına dizerek büyük bir zarafetle tüketir. Ekmeği elinle koparıp direkt ağzına götürmekten başka bir şey yaparsan Fransız gurmeler için 'ehh, pek de zarif değilmiş' dedirtebilirsin. Bir Fransız restoranında ekmeği tabağın kenarına koy ve sakince tüket. Bu hem şefin gururunu incitmez hem de Fransız zarafetine uyum sağlamış olursun!

Hindistan’da yemek sadece elle yenir ancak dikkatli ol!

Hindistan'da yemek yemek için ellerini kullanmak adeta bir gelenektir! Ama bu işin bir püf noktası var sadece sağ el kullanılır. Çünkü sol el “temizlik işleri” için ayrılmıştır ve sofrada kullanmak hoş karşılanmaz. Sağ elinle pirinci soslara bandırmak, köriyi nazikçe toplamak bunlar yemek yemenin Hindistan’da bir nevi sanatsal yönleri! İlk başta biraz zor gibi görünse de Hindistan’da bir yemeğe davetliysen sağ elini konuştur ve tadını çıkar.

Meksika’da tortillalar hem tabak hem de ekmek!

Meksika’da yemekler tortilla olmadan düşünülmez! Ama burada enteresan olan tortillaların sadece bir ekmek değil aynı zamanda yemeğin neredeyse bir tabak gibi kullanılması. Mesela bir et ya da sebze yemeği mi geliyor? Al eline bir tortilla üstüne koy tüm o lezzetli malzemeleri kapat ve ye! Yani Meksikalılar için tortilla, sofrada çok amaçlı bir yardımcıdır. Başka bir deyişle yemeğin etrafında dönüp duran bu tortillasızlık belki de sofradaki en büyük eksik olurdu.

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İsveç’te fika yapmak bir sosyalleşme sanatıdır.

İsveç’te “fika” kelimesi bir mola anlamına geliyor ama kahve ve bir dilim tatlıyla birlikte yapılan çok özel bir mola. İş arkadaşları ya da arkadaşlarla günün farklı saatlerinde fika yaparak sohbet etmek İsveçliler için bir yaşam biçimi. Sadece kahve içmek değil aynı zamanda o kısa zamanda sosyalleşmek ve enerji toplamak için bir ritüel. Fika molası İsveçliler için bir şekerleme vakti değil adeta bir toparlanma anıdır. Eğer bir gün İsveç’e gidersen, bir fika molasına katılmayı sakın kaçırma!

Kore’de kimchi olmadan sofraya oturmak mı? Asla!

Kore'de bir yemek sofraya kimchi olmadan asla getirilmez. Kimchi, fermente edilmiş lahana ve sebzelerle yapılan Koreliler için vazgeçilmez bir lezzettir. Kimchi olmadan yemek yemek neredeyse düşünülemez bile! Her yemekle birlikte minik tabaklarda gelir yemeğe hem lezzet hem de sağlık katar. Eğer bir Koreli’nin evine konuk olursan masada birden fazla kimchi çeşidi bile görebilirsin. Yani Kore’de kimchi olmadan sofraya oturmak en azından biraz eksik kalmak demektir.

Brezilya’da yemek yiyorsan ellerini masanın altına saklamamalısın.

Brezilya’daki yemek kültüründe ellerin masanın üstünde olması çok önemli bir kural. Yani yemek yerken ellerinizi sofranın altına gizlemeye kalkmayın çünkü bu Brezilyalılar için pek hoş karşılanmaz. Eller masanın üstünde, kollar rahatça dışarıda olmalı. Bu yemek sırasında dikkatli ve saygılı bir tavır sergilemek anlamına geliyor. Yani bir Brezilya sofrasındaysanız ellerinizi masanın altına saklamak yerine rahatça üstte tutarak yemek yiyin ve sofranın tadını çıkarın!

İspanya’da akşam yemeği için geceyi beklemeniz gerekecek.

İspanya’da yemek saati diğer ülkelere göre tam bir gece kuşu meselesi. Akşam yemeği genellikle saat 9 veya 10’dan sonra başlar ve bu kesinlikle bir gelenek. İspanyol halkı yemeklerini sosyal bir etkinlik olarak görür. Yani bir yemek sadece karnı doyurmak için değildir keyifli sohbetler ve bolca gülüşmeler eşliğinde yenir. Eğer İspanya'da akşam yemeğini saat 6-7 civarında yemeyi düşünüyorsanız hazır olun çünkü o saatlerde restoranlar bomboş olabilir!

Çekme Makarna
Çekme Makarna
Onedio Üyesi
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