Yemeğin Dili Olur mu? Farklı Ülkelerin Yeme İçme Kültürleri ve Şaşırtıcı Kurallarını Anlatıyoruz!

Meksika’da yemekler tortilla olmadan düşünülmez! Ama burada enteresan olan tortillaların sadece bir ekmek değil aynı zamanda yemeğin neredeyse bir tabak gibi kullanılması. Mesela bir et ya da sebze yemeği mi geliyor? Al eline bir tortilla üstüne koy tüm o lezzetli malzemeleri kapat ve ye! Yani Meksikalılar için tortilla, sofrada çok amaçlı bir yardımcıdır. Başka bir deyişle yemeğin etrafında dönüp duran bu tortillasızlık belki de sofradaki en büyük eksik olurdu.