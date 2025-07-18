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Yazın Tatil Çantanızdan Eksik Etmemeniz Gereken 10 Ürün

etiket Yazın Tatil Çantanızdan Eksik Etmemeniz Gereken 10 Ürün

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 15:02

Tatil planları yapıldı, biletler alındı, oteller ayarlandı… Peki ya çantan hazır mı? Güneş, deniz, klorlu havuzlar ve nemli hava derken cilt ve saçına iyi bakmak için yanından ayırmaman gereken bazı ürünler var! Bu içerikte, tatil çantanın olmazsa olmazlarını seçmene yardımcı oluyoruz. İşte detaylar!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. La Roche Posay Anthelios UVmune400 Invisible Fluid Tüm Cilt Tipleri İçin SPF50+ Yüz Güneş Kremi

1. La Roche Posay Anthelios UVmune400 Invisible Fluid Tüm Cilt Tipleri İçin SPF50+ Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay güneş kremi, görünmez yapısıyla ciltte yokmuş gibi duruyor. SPF 50+ faktörü ve uzun UVA ışınlarına karşı geliştirilmiş filtre sistemiyle cildinizi hem günlük zararlara hem de yaşlanma belirtilerine karşı savunuyor. Yağlı his yok, beyaz iz yok, yapış yapışlık hiç yok. Göz yakma derdi olmadan göz çevresine uygulanabilen güneş kremi, Netlock teknolojisi sayesinde deniz, kum ve tere karşı da dayanıklı. 

La Roche Posay Anthelios UVmune400 Invisible Fluid Tüm Cilt Tipleri İçin SPF50+ Yüz Güneş Kremi

2. Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ Güneş Kremi

2. Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ Güneş Kremi

Ailece plaj planı yapıldıysa Bioderma'yı yanınıza almadan çıkmayın! Hassas ciltler için özel olarak geliştirilen bu güneş kremi, bebekten yetişkine herkesin güvenle kullanabileceği bir formüle sahip. SPF 50+ faktörüyle zararlı UV ışınlarına karşı kalkan gibi çalışan güneş kreminin suya ve tere dayanıklı olması da cabası! 

Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ Güneş Kremi

3. Mustela SPF50+ Çok Yüksek Faktörlü Güneş Stick

3. Mustela SPF50+ Çok Yüksek Faktörlü Güneş Stick

Hassas ciltler için tatil çantasının yıldızı: Mustela stick! Özellikle bebekler ve çocuklar için güvenle kullanılabilecek şekilde formüle edilen Mustela Güneş Stick, Avokado Perseose ve yoğun E vitamini içeriği sayesinde cildi nemlendiriyor. Küçük boyutuyla çantada yer kaplamayan güneş kreminin sürmesi de oldukça pratik. Burun ucu ve elmacık kemikleri gibi ekstra hassas bölgeler için birebir olan Mustela, kokusuz oluşuyla da ekstra puan alıyor.

Mustela SPF50+ Çok Yüksek Faktörlü Güneş Stick

4. Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon

4. Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon

Gün boyu güneşin altında kaldınız, bronzlaştınız… Peki ya sonra? Cildinize ilaç gibi gelen Caudalie losyon, aloe vera açısından zengin formülüyle cilde anında ferahlık verir, nem dengesini geri kazandırır ve bronzluğun daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. Üstelik, yapış yapış his bırakmadan hızla emilir ve ardında hem yumuşacık bir his hem de hoş bir koku bırakır. 

Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon

5. Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ

5. Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ

Nuxe’un pembe parıltılı kuru yağı hem vücuda, hem saça, hem de yüze uygulanabiliyor. İçeriğindeki 7 bitkisel yağ sayesinde cildi besliyor, nemlendiriyor ve cildinize satenimsi bir his kazandırıyor. Üstelik mineral kökenli ışıltılı tanecikleriyle cildinize ve saçınıza hoş bir parlaklık katıyor. Nuxe kuru yağ, tatilde parıldamak isteyen herkesin çantasında mutlaka yer almalı!

Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ

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6. Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan

6. Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan

Tuzlu su, güneş ve rüzgar derken saçlar yazın adeta bir sınavdan geçiyor. Eğer saçların zaten yıpranmışsa, boyalı ya da işlem görmüşse Loreal şampuan tam bir kurtarıcı! Nazikçe temizlerken içten dışa bakım yapan şampuan, saçlarını ağırlaştırmadan ipeksi bir yumuşaklık ve ışıltılı bir parlaklık veriyor. Yaz boyu saçlarını parlak ve canlı tutmak için Loreal şampuan çantanda olmazsa olmaz!

Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan

7. Vichy Stress Resist Terleme Karşıtı Deodorant Yoğun Kontrol

7. Vichy Stress Resist Terleme Karşıtı Deodorant Yoğun Kontrol

Sıcak hava, hareket, kalabalık plajlar... Yazın terlemek kaçınılmaz olsa da kokusuz ve kuru kalmak mümkün! Koltuk altlarının yanında eller ve ayaklar için de kullanılabilen Vichy’nin deodorantı ise hem hassas ciltlere uygun hem alkol içermiyor hem de cildi gün boyu ferah tutuyor. Terleme konusunda stresli anlarda bile seni yalnız bırakmayan Vichy deodorant, tatil boyunca özgürce hareket edebilmenin anahtarı olacak!

Vichy Stress Resist Terleme Karşıtı Deodorant Yoğun Kontrol

8. Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50

8. Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50

SPF 50 faktörle cildini güneşin zararlı ışınlarına karşı savunurken hafif renkli yapısıyla ton eşitsizliklerini nazikçe gizleyen Heliocare Color Gelcream, jel-krem yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmazken nemli ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Plajda ya da şehirde, makyaj yapmadan da iyi görünmek istiyorsan çantana Heliocare güneş kremini atmayı unutma!

Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50

9. Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

9. Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

Tüm gün güneş kremi, deniz tuzu ve ter derken yüzümüz iyi bir temizliğe ihtiyaç duyuyor. Hassas ciltler için geliştirilen Bioderma misel temizleme jeli ise cildi nazikçe arındırırken göz çevresi dahil yüzün her bölgesine güvenle uygulama imkanı tanıyor. Üstelik, makyajı da kolayca çıkaran Bioderma temizleme jelini yaz boyu yumuşacık ve arınmış bir cilt için tatil çantanıza mutlaka ekleyin!

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

10. La Roche Posay Kuru Ciltler İçin Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli

10. La Roche Posay Kuru Ciltler İçin Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli

Güneş sonrası duşun ferahlatıcı etkisi bir başka ama hassas ciltler için ekstra bakım şart! La Roche Posay'in sabunsuz yıkama jeli de bebeklerden yetişkinlere kadar herkesin kullanımına uygun. Çok kuru ve hassas ciltler için formüle edilen Lipikar Syndet AP+, duş sonrası cildi nemsiz bırakmadan temizler ve kuruluğa karşı bakım yapar. Plaj sonrası gerilme hissi yaşıyorsan bu ürün tam sana göre!

La Roche Posay Kuru Ciltler İçin Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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