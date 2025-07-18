Yazın Tatil Çantanızdan Eksik Etmemeniz Gereken 10 Ürün
Tatil planları yapıldı, biletler alındı, oteller ayarlandı… Peki ya çantan hazır mı? Güneş, deniz, klorlu havuzlar ve nemli hava derken cilt ve saçına iyi bakmak için yanından ayırmaman gereken bazı ürünler var! Bu içerikte, tatil çantanın olmazsa olmazlarını seçmene yardımcı oluyoruz. İşte detaylar!
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1. La Roche Posay Anthelios UVmune400 Invisible Fluid Tüm Cilt Tipleri İçin SPF50+ Yüz Güneş Kremi
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2. Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ Güneş Kremi
3. Mustela SPF50+ Çok Yüksek Faktörlü Güneş Stick
4. Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon
5. Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ
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6. Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan
7. Vichy Stress Resist Terleme Karşıtı Deodorant Yoğun Kontrol
8. Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi Spf 50
9. Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli
10. La Roche Posay Kuru Ciltler İçin Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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