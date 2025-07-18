Yazın Tatil Çantanızdan Eksik Etmemeniz Gereken 10 Ürün

Tuzlu su, güneş ve rüzgar derken saçlar yazın adeta bir sınavdan geçiyor. Eğer saçların zaten yıpranmışsa, boyalı ya da işlem görmüşse Loreal şampuan tam bir kurtarıcı! Nazikçe temizlerken içten dışa bakım yapan şampuan, saçlarını ağırlaştırmadan ipeksi bir yumuşaklık ve ışıltılı bir parlaklık veriyor. Yaz boyu saçlarını parlak ve canlı tutmak için Loreal şampuan çantanda olmazsa olmaz!

Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan