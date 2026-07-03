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Yazın Hit'ini Sokağa Sorduk! 🎵☀️

Yazın Hit'ini Sokağa Sorduk! 🎵☀️

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.07.2026 - 16:01
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Mitsubishi Electric Klima ile birlikte sokağa çıktık ve insanlara tek bir soru sorduk:

'Bu yaz bir şarkı olsaydı, adı ne olurdu?'

Ortaya birbirinden komik, yaratıcı ve tam yaz sıcaklarını anlatan şarkı isimleri çıktı.

Peki sen olsan bu yazın şarkısına ne isim verirdin? Yorumlara yazmayı unutma! 👇

Katılımcılar, Mitsubishi Electric Klima'nın hazırladığı yaz şarkılarını da dinleyerek kendi yaz

hit'lerini oluşturmaya çalıştı.

Üstelik Mitsubishi Electric Klima'nın 'Bu Yazın Hiti Senden' yarışmasına sen de katılabilirsin!

@mitsubishielectricklimatr hesabını takip et.

Yarışma gönderisini beğen.

Yaz sıcaklarından ilham alan en yaratıcı 2 cümleni, 1 arkadaşını etiketleyerek yorumlarda

paylaş.

En yaratıcı yorumların sahipleri arasından seçilecek 20 kişi, 50.000 ME Club Puan (5.000 TL

değerinde) kazanacak!

#Reklam | Mitsubishi Electric Klima ile #işbirliği

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