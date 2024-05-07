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Yazı Getiren Farah Zeynep'ten Havalı Hande Erçel'e 7 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Yazı Getiren Farah Zeynep'ten Havalı Hande Erçel'e 7 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.05.2024 - 01:26

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, arabasından selam verdi.

Hande Erçel, arabasından selam verdi.

Başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti galasındaki Serenay Sarıkaya'nın keyfi pek yerindeydi.

Başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti galasındaki Serenay Sarıkaya'nın keyfi pek yerindeydi.

Meriç Aral ve Boran Kuzum'un da... 👇

Meriç Aral ve Boran Kuzum'un da... 👇

Metin Akdülger'in de 👇

Metin Akdülger'in de 👇

Güneş güzele vururmuş, bugün de Pınar Deniz'e vurdu.

Güneş güzele vururmuş, bugün de Pınar Deniz'e vurdu.
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Şeyma Subaşı Şevval Şahin'le kızlar gecesindeydi.

Şeyma Subaşı Şevval Şahin'le kızlar gecesindeydi.

Hadise'ye ziyaretçi geldi.

Hadise'ye ziyaretçi geldi.

Demet Özdemir de kırmızıları çekti.

Demet Özdemir de kırmızıları çekti.

Yasemin Şefkatli ikizlerden birinin boğum boğum eliyle yine kalp eritti.

Yasemin Şefkatli ikizlerden birinin boğum boğum eliyle yine kalp eritti.

Farah Zeynep Abdullah, kış bitti dedi.

Farah Zeynep Abdullah, kış bitti dedi.
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Edis, sürpriz performans için Kimler Geldi Kimler Geçti galasında boy gösterdi.

Edis, sürpriz performans için Kimler Geldi Kimler Geçti galasında boy gösterdi.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve küçük oğlu Mete'yi Hagrid'le Harry'e benzetti.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve küçük oğlu Mete'yi Hagrid'le Harry'e benzetti.

Başak Dizer yine bildiğiniz gibi, Portekiz'deydi.

Başak Dizer yine bildiğiniz gibi, Portekiz'deydi.
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