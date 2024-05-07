Yazı Getiren Farah Zeynep'ten Havalı Hande Erçel'e 7 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Yazı Getiren Farah Zeynep'ten Havalı Hande Erçel'e 7 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, arabasından selam verdi.
Başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti galasındaki Serenay Sarıkaya'nın keyfi pek yerindeydi.
Meriç Aral ve Boran Kuzum'un da... 👇
Metin Akdülger'in de 👇
Güneş güzele vururmuş, bugün de Pınar Deniz'e vurdu.
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Şeyma Subaşı Şevval Şahin'le kızlar gecesindeydi.
Hadise'ye ziyaretçi geldi.
Demet Özdemir de kırmızıları çekti.
Yasemin Şefkatli ikizlerden birinin boğum boğum eliyle yine kalp eritti.
Farah Zeynep Abdullah, kış bitti dedi.
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Edis, sürpriz performans için Kimler Geldi Kimler Geçti galasında boy gösterdi.
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve küçük oğlu Mete'yi Hagrid'le Harry'e benzetti.
Başak Dizer yine bildiğiniz gibi, Portekiz'deydi.
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