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Yaz Tatilinde Instagram DM’lerinizi Like Havuzuna Çevirecek 12 Farklı Aktivite

etiket Yaz Tatilinde Instagram DM’lerinizi Like Havuzuna Çevirecek 12 Farklı Aktivite

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 20:08

Deniz, kum, güneş... Bunların bir araya gelmesi ile birlikte sosyal medya etkileşimleri zirveye çıkar! Tatil zamanı gelince hem ruh dinlenir hem de bir sürü içerik fikri ortaya çıkar. Paylaşımlarınızla birilerini etkileyebilir, birilerine ilham olabilir ya da kendi özgüveninizi yükseltebilirsiniz.

Instagram DM kutunuzun dolmasını ve hareketlenmesini istiyorsanız birbirinden estetik aktiviteler yapabilirsiniz! Eğlendiren, neşelendiren, hatta dinlendiren aktivitelere birlikte bakalım!

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1. Gün batımı ya da doğumunda kitap okuyabilirsiniz.

Altın saat dediğimiz o vakitler... Sadece estetik bir görünümü olmaz, aynı zamanda ruhsal olarak da iyi hissetmenizi sağlar. Okuduğunuz kitabı böyle bir ortamda paylaşırsanız dikkat çekebilirsiniz. Kitabı önceden okumuş olanlar, okumak isteyenler yazabilir. Hatta kitaptan bir iki alıntı da yazabilirsiniz!

2. Soğuk kahve tarifi deneyip paylaşabilirsiniz.

Yazın en güzel şeylerinden biri buzlu kahve... Evde kendi tarifinizle, en sevdiğiniz şekilde kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Rahat bir ortamda, dinlendirici bir müzik ile hazırladığınız kahvenizi paylaşırsanız size mesaj atan çok olacaktır. Tarifini isteyenler, ne kadar estetik durduğunu söyleyenler... Mesajlara doyamayacaksınız!

3. Sinema köşesi oluşturabilirsiniz.

3. Sinema köşesi oluşturabilirsiniz.

Yaz akşamları... Hafif bir esintiye kendinizi bırakarak film izleyebilirsiniz. Fakat bunu dümdüz yapmak yerine ortamı biraz estetik hale getirin. Balkon, teras, ya da bahçenizde bir film köşesi oluşturabilirsiniz. En sevdiğiniz peluş oyuncaklarınızı, atıştırmalıklarınızı yanınıza alabilirsiniz. Tabi ışıklandırmayı unutmayın!

4. Sahilde sabah yogası yaparak güne başlayabilirsiniz.

Sabahın erken saatlerinizde matınızı alın ve kendinizi dahile atın! Etrafta az insan olacağı için daha rahat olursunuz. Hem bedeniniz hem de ruhunuz bir güzel dinlenir. Güne enerji dolu başlarsınız. Bu anları video çekip paylaşırsanız mesaj üstüne mesaj gelir! Programını paylaşmanı isteyenler ve seni izlerken ruhunun dinlendiğini söyleyenlerle dolup taşar mesaj kutun!

5. Sahil temizliğinde gönüllü olarak çalışabilirsiniz.

Çevre bilinci olan biri iseniz kesinlikle yapmalısınız... Rahatlamak ve dinlenmek için uğradığınız sahillerin tertemiz olmasını istersiniz. Bu yüzden harekete geçebilirsiniz! Gönüllü olarak çalıştığınızı göstererek başkalarına da ilham olabilirsiniz. Seninle gelmek isteyenler ve başka projelerden bahsedenler olacaktır.

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6. Bisiklet ya da kaykay sürebilirsiniz.

Renkli bir bisiklet ile etrafı turlayabilirsiniz! Böyle bir paylaşım hem sizi hareketli gösterir hem de romantik bir görünüm sağlar. Geçtiğiniz sokakları, keşfettiğiniz tatlı kafeleri ve minik detayları takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Etkileyici kareler yakalayacağınıza eminiz. Gezdiğiniz yerleri merak eden bir sürü insan olacaktır.

7. Özenerek kombinler yapabilirsiniz.

Günlük zamanlarda da özenerek kombin yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Kıyafetlerinize gelen iltifatlar sizi çok mutlu edecektir! Kıyafetleri nereden aldığını sorabilirler ve direkt size iltifat edebilirler. Böylece özgüveniniz yükselir, tarzınızı tamamen sevmeye başlayabilirsiniz!

8. Tamamen bir günü kendinize ayırabilirsiniz.

Kendinizle geçirdiğiniz vakitleri kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Günlük olarak yaptığınız yürüyüşler, kitap okumalar, kahve, meditasyon... Kısacası kendinize iyi baktığınız anlar! Hem iç açıcı hem de ilham verici olur. Bu tarz paylaşımları görenler de kendilerine vakit ayırmaları gerektiğinin farkına varır.

9. Tatilde dinlemeklik playlist hazırlayabilirsiniz.

Müzik insanları birleştirir! Hazırladığınız playlist'i görsel ya da link ile paylaşabilirsiniz. Müzik zevkinizin nasıl olduğunu gösterirsiniz. Bunun yanındaa insanların yeni müzikler keşfetmesini de sağlamış olursunuz! Size parçayı çok sevdiğini, başka önerilerinizin olup olmadığını sormak için mesaj atanlar çok olacaktır!

10. Tatilde yaşadığınız tatlı anları birleştirerek mini vlog oluşturabilirsiniz.

Günlük hayatının bazı anlarını bir araya getirebilirsiniz! Doğal ve samimi olan bu videoları izleyenler çok keyif alacaktır. Plajda yürürken, kahvaltı hazırlarken, kitap okurken ya da akşam üzeri dondurmanızın keyfini çıkarırken... Sıradan anlarınız ile sevimli bir video oluşturabilirsiniz. Böylece izleyenler de sizinle ne yaptığınız paylaşacaktır!

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11. Yapyeni bir hobiye başlayabilirsiniz.

Yaz tatilinde kendinize ayıracağınız vakit daha fazla olabiliyor. Bu zamanları eğlenerek geçirebilmeniz adına ilginizi çeken bir hobiye başlayabilirsiniz. Sulu boya yapmak, deniz kabukları ile süs hazırlamak, fresh tarifler denemek... Tüm bunları yaparken paylaşırsanız başkalarına da ilham olmuş olursunuz. Ayrıca bir sürü destek mesajı alırsınız!

12. Manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.

Mavi sular, yeşil tepeler, günbatımı, pastel tonlar... Doğa harikalarını kaçırmamak için fotoğraf çekebilirsiniz. 'Burası neresi?' gibi sorular sorarak paylaşırsanız insanlar çok fazla yorum yapar! Yeni yerler keşfederek en güzel şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Anılarınızı biriktirirken başka insanlara da yeni yerler önermiş olursunuz.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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