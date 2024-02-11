Yaz mısın Yoksa Kış mı?

Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen kendini kış insanı olarak tanımlıyor olsan bile sen yazsın! Peki yaz ne demek, sana yaz diyerek neyi kastediyoruz? Senin hayat enerjin hiç bitmiyor demek istiyoruz aslında. Sen sevgi dolu, yaşamayı seven, etrafına neşe saçan bir insansın. Hayatında bazı olumsuzluklar olsa da sen onları aşmayı başarıyorsun. Hayatındaki kötü olaylar, bir yaz yağmuru etkisi bırakıyor yalnızca. Güneşli günlerin hayatındaki etkisini kaybetmiyor. Sen bu hayatı, yaşamayı, çalışmayı, gezmeyi, arkadaşlarını, sevgilini seviyorsun. Sen yaz aylarında güneşte kavrulmayı da kendini denizin serin sularını da bırakmayı seviyorsun.

Biliyor musun, aslında sen diğer insanlara da yaz ayı gibi hissettiriyorsun. Etrafındaki insanlara neşe saçıyor, onların hayatlarını güzelleştiriyorsun. Dolayısıyla senin hayatına giren insanlar aslında senin hayatından çıkmak istemiyor. Fakat gel gör ki senin kıymetini pek de bilmiyorlar...Sen merak etme, kış birisiyle karşılaşınca anlayacaklar seni!