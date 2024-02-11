Yaz mısın Yoksa Kış mı?
Yaz mısın Yoksa Kış mı?
Yaz insanı mısın kış insanı mısın diye sorsak herkesin vereceği bir cevap vardır. Fakat bugün biz senin kış mı yoksa yaz mı olduğunu ortaya çıkarmaya geldik!
Haydi teste.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Bir de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. En sevdiğin müzik türü nedir?
4. Peki yalnız kalmayı sever misin?
5. Genel olarak baktığımızda, hayat enerjine 5 üzerinden kaç verirsin?
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6. Kendini en çok ne zaman mutlu hissedersin diye sorsak?
7. Tam şu an seni nereye ışınlamamızı istersin?
8. Son olarak burcunu da seçer misin?
Sen yazsın!
Sen kışsın!
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