Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Yaz mısın Yoksa Kış mı?

Yaz mısın Yoksa Kış mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.02.2024 - 09:01

Yaz insanı mısın kış insanı mısın diye sorsak herkesin vereceği bir cevap vardır. Fakat bugün biz senin kış mı yoksa yaz mı olduğunu ortaya çıkarmaya geldik!

Haydi teste. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Bir de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. En sevdiğin müzik türü nedir?

4. Peki yalnız kalmayı sever misin?

5. Genel olarak baktığımızda, hayat enerjine 5 üzerinden kaç verirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kendini en çok ne zaman mutlu hissedersin diye sorsak?

7. Tam şu an seni nereye ışınlamamızı istersin?

8. Son olarak burcunu da seçer misin?

Sen yazsın!

Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen kendini kış insanı olarak tanımlıyor olsan bile sen yazsın! Peki yaz ne demek, sana yaz diyerek neyi kastediyoruz? Senin hayat enerjin hiç bitmiyor demek istiyoruz aslında. Sen sevgi dolu, yaşamayı seven, etrafına neşe saçan bir insansın. Hayatında bazı olumsuzluklar olsa da sen onları aşmayı başarıyorsun. Hayatındaki kötü olaylar, bir yaz yağmuru etkisi bırakıyor yalnızca. Güneşli günlerin hayatındaki etkisini kaybetmiyor. Sen bu hayatı, yaşamayı, çalışmayı, gezmeyi, arkadaşlarını, sevgilini seviyorsun. Sen yaz aylarında güneşte kavrulmayı da kendini denizin serin sularını da bırakmayı seviyorsun.

Biliyor musun, aslında sen diğer insanlara da yaz ayı gibi hissettiriyorsun. Etrafındaki insanlara neşe saçıyor, onların hayatlarını güzelleştiriyorsun. Dolayısıyla senin hayatına giren insanlar aslında senin hayatından çıkmak istemiyor. Fakat gel gör ki senin kıymetini pek de bilmiyorlar...Sen merak etme, kış birisiyle karşılaşınca anlayacaklar seni!

Sen kışsın!

Verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen kendini yaz insanı olarak tanımlıyor olsan bile sen kışsın! Peki kış ne demek, sana kış diyerek neyi kastediyoruz aslında? Sen biraz içine kapanık bir insansın anladığımı kadarıyla. Kendi kendine vakit geçirmeyi seven, kendine yeten bir insan. Fazla insana gerek duymazsın sen hayatında. Senin için önemli olan az ve özdür çünkü. Seni sevecek insanların da hayatın zorluklarına katlanmasını istersin. Sen öyle kolay kolay da elde edilemezsin. Seni sevmek biraz zordur açıkçası. Rüzgarına, yağmuruna, karına katlanmak gerek. Fakat bunlara katlanarak senin kalbine dokunan bir insan da soğuk kış günlerinde usul usul yağan kar tanelerinin verdiği hisse ulaşacaktır. Yani sen yalnızca sevdiğin ve güvendiğin insanlara gösterirsin o merhametli yüzünü. 

Sen öte yandan da oldukça merhametli, güvenilir, sadık ve affedici bir insansın. Alçakgönüllüsün bir kere. İnsanların kusurlarını örter, onları affetmeyi sever, dışarıdan soğuk görünsen de insanlara kucak açarsın. Diyoruz ya, senin sevgine ise yalnızca hak eden kişiler erişebilir!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?