Yaz Mevsimi Senin İçin Ne İfade Ediyor?
Yaz Mevsimi Senin İçin Ne İfade Ediyor?
Sen yaz mevsimi için seçimlerini yap, biz de senin için ne ifade ettiğini söyleyelim. Hazırsan, hadi teste!
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1. Öncelikle yaz demek senin için hangi duygu?
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2. Senin için ideal bir yaz günü bunlardan hangisidir?
3. Yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvesini seçer misin?
4. Peki yaz için o ideal evi de seçer misin?
5. Yaz mevsiminde en çok sevdiğin, bir türlü vazgeçemediğin o içecek hangisi?
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