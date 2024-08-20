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Yaz Mevsimi Senin İçin Ne İfade Ediyor?

etiket Yaz Mevsimi Senin İçin Ne İfade Ediyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:16

Sen yaz mevsimi için seçimlerini yap, biz de senin için ne ifade ettiğini söyleyelim. Hazırsan, hadi teste!

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1. Öncelikle yaz demek senin için hangi duygu?

2. Senin için ideal bir yaz günü bunlardan hangisidir?

3. Yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvesini seçer misin?

4. Peki yaz için o ideal evi de seçer misin?

5. Yaz mevsiminde en çok sevdiğin, bir türlü vazgeçemediğin o içecek hangisi?

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6. Peki hangisini yapmaktan kaçınıyorsun?

7. Bunlardan hangisi senin içini kıpır kıpır ediyor?

8. Son olarak yaz senin için bir renk olsa ne renk olurdu?

Bol bol deniz!

Yaz demek senin için deniz demek! Denizin kokusu, denizin sesi, deniz manzarası... Eğer deniz yoksa yaz mevsiminin de senin için bir anlamı yok. Sen yüzebildiğin kadar çok seviyorsun yaz aylarını. En ideal yaz sabahtan akşama kadar yüzdüğün, denizi gördüğün, manzarasına aşık olduğun zamanlar. Bu yüzden sen tam bir deniz insanısın. Yaz aylarında kendini daha hafif ve özgürleşmiş hissediyorsun.

Bronzlaşmak!

Yaz demek bronz bir ten demek! Yazın en sevdiğin aktiviteler arasında da bronzlaşmak yer alıyor. Aslında sen tam bir deniz, kum ve güneş insanısın. Yaz ayının geldiğini bu üçlüden anlıyorsun, bu yüzden de yaz döneminde anda kalıp güneşi hissetmek sana yetiyor. Bronzlaştıkça yaz aylarını daha da çok sevdiğine eminiz. Sana şöyle bir şezlong versinler yeter!

Hiçbir şey yapmamanın mükemmel hafifliği!

Yaz demek huzur demek, sessizlik demek, hiçbir şey yapmamak demek. O yüzden en çok yaz aylarını seviyorsun. İstediğin zaman uyanıp, istediğin zaman kahvaltı yapmanın üstüne daha iyi bir şey yok. İlla denize girmene gerek yok, havuz da senin için yeterli. Serinde oturup tüm gün sevdiklerinle anın tadını çıkartmak senin için yetiyor!

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