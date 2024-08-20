Yaz Mevsimi Senin İçin Ne İfade Ediyor?

Yaz demek senin için deniz demek! Denizin kokusu, denizin sesi, deniz manzarası... Eğer deniz yoksa yaz mevsiminin de senin için bir anlamı yok. Sen yüzebildiğin kadar çok seviyorsun yaz aylarını. En ideal yaz sabahtan akşama kadar yüzdüğün, denizi gördüğün, manzarasına aşık olduğun zamanlar. Bu yüzden sen tam bir deniz insanısın. Yaz aylarında kendini daha hafif ve özgürleşmiş hissediyorsun.