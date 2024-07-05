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Yaz Kış Kahveden Vazgeçemeyenlere Soğuk Demleme Sürahisi Modelleri

etiket Yaz Kış Kahveden Vazgeçemeyenlere Soğuk Demleme Sürahisi Modelleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:05

Yaz geldiğinde, sıcak günlerde ferahlamak için en sevdiğimiz içeceklerden biri soğuk kahve oluyor. Ancak bu sıcak mevsimde her an taze ve lezzetli bir soğuk kahve yapmak zaman alabilir, işte tam bu noktada soğuk kahve sürahileri devreye giriyor. Soğuk kahve sürahileri, kahve tutkunlarının yazın serinletici bir keyif yaşamalarını sağlayan mükemmel mutfak yardımcılarıdır. Bu içerikte en kullanışlı soğuk kahve demleme sürahilerini sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 05.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Willow & Everett Soğuk Kahve Demleme Sürahisi

Willow & Everett Soğuk Kahve Demleme Sürahisi

Ev yapımı soğuk demleme kahvenizi uzmanlık gerektirmeden kolayca yapabilirsiniz.  Willow & Everett Soğuk Kahve Demleme Sürahisi neredeyse 4 litre soğuk kahve demleme imkanı sunar. İki dakikadan daha kısa bir sürede buzdolabınızda saklayabileceğiniz bir haftalık demlenmiş soğuk kahveniz hazır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Buzlu kahveden tasarruf ettiğim para miktarı ve görünüşü açısından harika bir ürün. Harika görünüyor ve buzdolabına gayet iyi uyuyor. 

Ürünü detaylı incelemek için linke tıklayınız.

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Hario Soğuk Demleme Sürahisi

Hario Soğuk Demleme Sürahisi

Yaza özel harika bir kahve hazırlamak isteyenler yapmanız gereken 1000 ml’ lik soğuk demlenmiş kahve elde etmek için 80 gr öğütülmüş kahveye 1100 ml su eklemek. Su ile birleşen öğütülmüş kahve yaklaşık 8-12 saat içerisinde su ile özdeşleşir. Geriye bu mükemmel lezzetin tadını çıkarmak kalıyor. Bu lezzeti tatmak isteyenler için link burada.

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SIUKE Cold Brew Soğuk Demleme Makinesi

SIUKE Cold Brew Soğuk Demleme Makinesi

Bu soğuk demleme kahve makinesi yüksek borosilikat camdan yapılmıştır ve açık alev, elektrikli seramik soba, mikrodalga fırın ve diğer yöntemlerle ısıtılabilir. Hem soğuk hem de sıcak içecekler için kullanılabilir. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Gayet kaliteli çelik süzgeç ve tıpaya sahip. Camı sağlam. Ambalajlama güzeldi.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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Hario Soğuk Demleme Filtreli Şişe

Hario Soğuk Demleme Filtreli Şişe

Soğuk demlenmiş kahve hazırlamak için uygun olan bu şişenin içinde bir filtre ve doğrudan şişeden rahatça servis edebileceğiniz bir kauçuk kapak bulunuyor. 5 Fincan kapasiteye sahip bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde :

Bence piyasadaki en iyi soğuk demleme sürahisi hiç diğer seçeneklere bakmadan gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

Ürünü satın almak isterseniz linke tıktık.

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Hario V60 Buzlu Kahve Demleyici

Hario V60 Buzlu Kahve Demleyici

Buzlu kahve demlemek artık çok kolay! Küçük boyutu sayesinde evde, ofiste veya seyahatte kullanım için ideal bu ürün ile her an taze ve lezzetli bir buzlu kahve keyfi yaşayabilirsiniz. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün çok güzel. Filtre kahveyi hem soğuk hem de sıcak olarak yapabiliyorsun. Çok pratik ve kolay.

Ürünü satın almak için linke tıktık.

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Xavax Cold Brew kahve hazırlayıcı

Xavax Cold Brew kahve hazırlayıcı

Xavax Cold Brew Kahve Hazırlayıcı, basit bir tasarıma sahiptir ve kullanımı son derece kolaydır.  Filtreye yaklaşık 100 g kaba öğütülmüş kahve çekirdeği ekleyin ve ardından demliğe bir litre soğuk su doldurun ve buzdolabında demlemeye bırakın. Bu mükemmel kahve lezzetini deneyimlemek için buraya tıklayınız.

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Dripster Soğuk Kahve Demleme Ekipmanı

Dripster Soğuk Kahve Demleme Ekipmanı

Dripster kompakt yapısı, fonksiyonel kullanımı, şık ve premium kalitesiyle evde, ofiste, işletmenizde kullanabileceğiniz en uygun fiyatlı ve üstün performanslı Cold Drip ekipmanıdır. Vana sistemi sayesinde suyun akış hızını ayarlayabilir, demleme süresini uzatıp kısaltarak kahvenizin aromasını ve yoğunluğunu kendi beğeninizine göre ayarlayabilirsiniz.Bu mükemmel ürünün linki burada.

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Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam Buzlu Soğuk Kahve Makinesi

Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam Buzlu Soğuk Kahve Makinesi

Ürün 1.5 litre sıcak veya soğuk demleme yapmak için tasarlanmış, takviyeli, ekstra kalın, darbeye dayanıklı cam ile hazırlanmıştır. Ayrıca mükemmel bir hediye seçeneği olan bu ürün ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Ürünü detaylı incelemek için linke tıktık.

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Any Morning Soğuk Demleme Kahve Sürahisi

Any Morning Soğuk Demleme Kahve Sürahisi

Any Morning Soğuk Demleme Kahve Sürahisi, kahve tutkunları için ideal bir seçenektir. Soğuk demleme yöntemiyle hazırlanan bu sürahi, yaz aylarında ferahlatıcı bir içecek sunar ve kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Yaz ayları için hayat kurtaran bir ürün.

Ürünü satın almak için buraya tıktık.

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Tohana Cam Soğuk Kahve Demleme Karafı

Tohana Cam Soğuk Kahve Demleme Karafı

Yumuşak içimli ve çok lezzetli soğuk kahve demlemek artık oldukça kolay. Borosilikat cam malzemeden yapılmış yüksek ısı farkına ve kimyasal tepkimelere dayanıklı bu ürünün içindeki süzgeç kısmı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. Yazın sıcak günlerinde ferahlatıcı ve sağlıklı bir içecek arayanlar için link burada.

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