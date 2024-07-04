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Master Chef Gibi Kendi Makarnanızı Yapmanızı Sağlayacak En Beğenilen Makarna Makineleri

etiket Master Chef Gibi Kendi Makarnanızı Yapmanızı Sağlayacak En Beğenilen Makarna Makineleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 21:54

Süpermarketteki hazır erişte ve makarnalara son! Artık yemek istediğiniz makarnanın içerik ve besin değerlerini siz belirliyorsunuz. Nasıl mı? Makarna makineleri sayesinde. Bu makineler, hamurunuzu istenilen kalınlıkta ve şekilde kesmenize olanak tanır. Bu içerikte farklı damak zevklerine uygun, taze ve lezzetli makarnalar yapmak için gerekli makarna makinelerini sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 04.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Marcato Atlas Makarna Makinesi

Marcato Atlas Makarna Makinesi

Marcato Atlas Makarna Makinesi, evde taze ve lezzetli makarnalar yapmak isteyenler için ideal bir seçimdir. İtalyan mutfak kültürünü yaşamak ve özgün tariflerle mutfağınıza işlevsellik katmak istiyorsanız, bu makine tam size göre. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Mükemmel bir alet en yapamayan en bilmeyen bile bunda hamur açar. Geldiği günden beri her gün mantıydı, lazanyaydı denemediğimiz kalmadı. Hepsi de çok başarılı çok kolay kullanması harika bir aletmiş. Bence herkesin mutfağında olmalı. Keşke çok daha önce alsaydım.

Satın almak isteyenler için link burada.

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Electronic Marcato Makarna Seti

Electronic Marcato Makarna Seti

Marcato makarna seti, tek bir makineyle beş farklı formatta taze ev yapımı makarna hazırlamak için ideal bir cihazdır. İtalyan ustalığı ve teknolojisiyle tasarlanmış olan bu set, sağlam alaşımlı çelikten üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Set, farklı makarna türleri üretmek için çeşitli kalıpları ve kesme aksesuarları içerir. Gümüş rengi ve kompakt boyutlarıyla mutfak tezgahınıza şık bir görünüm katacak ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Mutfakta eksikliği hissedilecek bir parça.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için link burada.

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HOMGEN Kitchen Aid Makarna Başlığı Seti 3'ü 1 Arada

HOMGEN Kitchen Aid Makarna Başlığı Seti 3'ü 1 Arada

KitchenAid makarna başlığı makarnaları 8 kalınlıkta kesebilir. İçerisindeki aksesuarla hamuru kolay ve verimli bir şekilde açabilir ve ihtiyaca göre makarna, fettuccine ve lazanya şeklinde kesebilirsiniz. Bu makarna başlığı sağlam paslanmaz çelikten üretilmiştir. İçinde yuvarlanan mil vardır, uzun ömürlüdür. Ürünü satın almak isterseniz buraya tıktık.

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VeoHome Kurutuculu Manuel Makarna Makinesi

VeoHome Kurutuculu Manuel Makarna Makinesi

Birkaç dakika içinde taze ev yapımı makarna hazırlamak artık çok kolay. VeoHome Kurutuculu Manuel Makarna Makinesine hazırladığınız hamuru yerleştirin ve yuvarlayın. İhtiyaca göre kesme kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Kısa sürede istediğiniz lezzetteki makarnanız hazır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Kesinlikle beklentimin üzerinde bir ürün ve firma ilgi ve alaka süperdi.Ürün fiyat ve performans olarak çok kaliteli.

Satın almak isteyenler buraya tıktık.

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G3 Ferrari Kolay Makarna Makinesi

G3 Ferrari Kolay Makarna Makinesi

G3 Ferrari 18 cm genişliğindeki paslanmaz çelik rulo ve kesiciye sahip kolay makarna makinesidir. Farklı kalınlıklarda makarna yapımını mümkün kılar. İnce spagetti'den daha kalın tagliatelle'e kadar çeşitli makarna türlerini kolayca yapabilirsiniz. Ayarlanabilir kalınlık ayarı ve krank mekanizmasıyla, makarna yapımını kolay ve zahmetsiz hale getiren bu ürünü satın almak için linke tıklayınız.

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El Krank Makarna Makinesi

El Krank Makarna Makinesi

El krankıyla çalışan bu makine, elektrik gerektirmez ve bu sayede her yerde kullanılabilir. Elde krank çevirerek hamuru istenilen kalınlıkta ve şekilde makarnaya dönüştürebilirsiniz. Basit tasarımıyla kullanımı kolay ve herkesin mutfakta keyifle kullanabileceği bir üründür.Satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

AlbiFoni Erişte Makarna Yapma Kesme Makinesi

AlbiFoni Erişte Makarna Yapma Kesme Makinesi

Lazanya, hamur, spagetti, tagliatelle, ravioli, fettuccine, dil, erişte, melek kılı vb. çeşitleri hazırlamanızı sağlayacak bu ürün paslanmaz çelik bıçak ve kaliteli dayanıklı çelik metalden üretilmiştir.Yüzeylerinin pürüzsüz olması sayesinde temizliği kolaydır. Kullanımdan sonra nemli bir bezle silerek veya fırça yardımıyla temizlemeniz yeterlidir. Satın almak için linke tıklayınız.

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Laıca – PM2000 Makarna Makinesi

Laıca – PM2000 Makarna Makinesi

1 makarna makinesi, 1 çift değiştirilebilir kesme silindiri, 1 tutamak, 1 vidalı kelepçe ve 1 tarif kılavuzundan oluşan bu ürün ile kendi ellerinizle sağlıklı makarna yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ürün 7 pozisyonlu ayar kolu ve çelik makine gövdesine sahip. Ev yapımı makarna sevenler için link burada.

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Necco Apfel Makarna & Erişte Makinesi 2 Bıçaklı

Necco Apfel Makarna & Erişte Makinesi 2 Bıçaklı

Apfel’in iki bıçaklı kaliteli malzemeden üretilmiş, kompakt yapıdaki estetik ve hijyenik modelidir. Multifonksiyonel bu ürün farklı çeşitte makarna, erişte ve mantı açmak için uygundur. Detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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İmperia Titania Erişte Makarna Kesme Makinesi

İmperia Titania Erişte Makarna Kesme Makinesi

Bu makine, spagetti, tagliatelle, fettuccine gibi çeşitli kalınlıklarda makarnalar yapabilmeniz için 2 farklı bıçak seçeneği sunar. Bu sayede farklı tarifler denemek daha eğlenceli bir hale dönüşür.Geleneksel İtalyan makarna yapımının keyfini yaşamak ve kendi tariflerinizi oluşturmak için mükemmel bir yardımcıdır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çok memnunum. Almadan önce çok araştırdım ve almışken iyi bir makine almak istedim. Kesinlikle doğru satıcıdan doğru ürünü almışım. 

Detaylı bilgi ve satın almak için linke tıktık.

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