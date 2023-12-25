"Yavaş İlerleyen Bir Felaket" Dediler: Bilim İnsanlarından Zombi Geyik Hastalığı Uyarısı

2017 yılında, Alliance for Public Wildlife'a göre, her yıl insanlar tarafından tüketilen hayvanların 7 ila 15 bin arasında CWD ile enfekte olduğu bildiriliyordu.

Bu sayının yılda %20 artması öngörülüyordu. Dr. Anderson Wisconsin, binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti tükettiğini belirtti.

Bilim insanları da 'CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur' diyerek hastalığın toprakta ya da yüzeylerde yıllar boyu kalabildiğini, dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu ifade ediyor.