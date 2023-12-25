"Yavaş İlerleyen Bir Felaket" Dediler: Bilim İnsanlarından Zombi Geyik Hastalığı Uyarısı
"Yavaş İlerleyen Bir Felaket" Dediler: Bilim İnsanlarından Zombi Geyik Hastalığı Uyarısı
Bilim insanları, geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce hayvanın maruz kaldığı 'zombi geyik hastalığı' konusunda alarm verdi. Uzmanlar, bu hastalığın insanlara da geçme ihtimali üzerine ciddi uyarılarda bulundu. (Independent)
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ABD'nin Wyoming eyaletinde 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde kronik zayıflama hastalığına rastlandı.
The Guardian'a konuşan CWD (zombi geyik hastalığı) araştırmacısı Dr. Cory Anderson, geçmişte İngiltere'de meydana gelen deli dana hastalığı salgınına dikkat çekerek uyardı.
4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.
"CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur"
"Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, 2050'de 12 kat daha fazla insanı öldürebilir"
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