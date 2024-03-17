Yaşlandıkça Katlanması İmkansız Hale Gelen 15 Durum Sizi Çileden Çıkartacak
Yaşlandıkça Katlanması İmkansız Hale Gelen 15 Durum Sizi Çileden Çıkartacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaş almanın getirdiği zorluklar ve imkansız gibi görünen durumlar, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Buna rağmen bazılarına gerçekten katlanmak imkansız. İşte yaşlandıkça karşılaştığımız ve katlanılması güç 15 durumu sizin için sıraladık. Siz de benzer maddeler biliyorsanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Eskiden son ses müzik dinler ve oyun oynardım ama şimdi yüksek seslere hiç tahammülüm kalmadı."
2. "Farklı şekillerde sürekli karşımıza çıkan reklamlardan bıktım. Özellikle de YouTube'da olanlardan.
3. "Her gün ne yiyeceğimi seçmekten ve planlamaktan gına geldi artık..."
4. "İnternet eskiden çok daha iyiydi ve farklı birçok şeyle karşılaşabiliyordun. Şimdi bütün sayfalar birbirinin aynısı ve reklam dolu."
5. "Artan trafik ve dikkatsiz sürücüler yüzünden araba sürmekten nefret eder hale geldim."
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6. "İnsanlar eskiden anlayışlı ve kültürlüydü, günümüzdeyse herkes kendini düşünüyor ve sonuç olarak kimseye tahammül edemez hale geldim."
7. "Sürekli online iş başvurusu yapmaktan ve yüzlerce farklı görüşmeden geçmekten sıkıldım."
8. "Market masraflarıyla uğraşamaz hale geldim. Her şey çok pahalı ama maaşım hala aynı..."
9. "Toplumuzun geldiği durumdan hiç hoşnut değilim. Özellikle sosyal medya sonrası hayat ve insanlar çok kötü hale geldi."
10. "Eskiden politikanın bu kadar kötü olmadığını düşünen bir tek ben olamam heralde?"
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11. "Açtığım her siteye üye olmaktan gerçekten sıkıldım. En küçük bir hesaplama uygulaması bile üyelik oluşturmaması istiyor ama nedenini anlayamıyorum!"
12. "Dünyanın ve çevresindekilerin sorunlarını görmezden gelenleri hiç sevmiyorum ve anlaşamıyorum."
13. "Sosyal medyanın yarattığı toksik kültürden gerçekten çok sıkıldım."
14. "Çalışma şartlarının geldiği durum beni gerçekten çok üzüyor."
15. "Her geçen gün artar döviz kurları ve kötüleşen ekonomi ile başa çıkmak imkansız. Her şey çok yorucu..."
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