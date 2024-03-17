Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaşlandıkça Katlanması İmkansız Hale Gelen 15 Durum Sizi Çileden Çıkartacak

Yaşlandıkça Katlanması İmkansız Hale Gelen 15 Durum Sizi Çileden Çıkartacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 10:31

Yaş almanın getirdiği zorluklar ve imkansız gibi görünen durumlar, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Buna rağmen bazılarına gerçekten katlanmak imkansız. İşte yaşlandıkça karşılaştığımız ve katlanılması güç 15 durumu sizin için sıraladık. Siz de benzer maddeler biliyorsanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Eskiden son ses müzik dinler ve oyun oynardım ama şimdi yüksek seslere hiç tahammülüm kalmadı."

1. "Eskiden son ses müzik dinler ve oyun oynardım ama şimdi yüksek seslere hiç tahammülüm kalmadı."

2. "Farklı şekillerde sürekli karşımıza çıkan reklamlardan bıktım. Özellikle de YouTube'da olanlardan.

2. "Farklı şekillerde sürekli karşımıza çıkan reklamlardan bıktım. Özellikle de YouTube'da olanlardan.

3. "Her gün ne yiyeceğimi seçmekten ve planlamaktan gına geldi artık..."

4. "İnternet eskiden çok daha iyiydi ve farklı birçok şeyle karşılaşabiliyordun. Şimdi bütün sayfalar birbirinin aynısı ve reklam dolu."

5. "Artan trafik ve dikkatsiz sürücüler yüzünden araba sürmekten nefret eder hale geldim."

5. "Artan trafik ve dikkatsiz sürücüler yüzünden araba sürmekten nefret eder hale geldim."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "İnsanlar eskiden anlayışlı ve kültürlüydü, günümüzdeyse herkes kendini düşünüyor ve sonuç olarak kimseye tahammül edemez hale geldim."

6. "İnsanlar eskiden anlayışlı ve kültürlüydü, günümüzdeyse herkes kendini düşünüyor ve sonuç olarak kimseye tahammül edemez hale geldim."

7. "Sürekli online iş başvurusu yapmaktan ve yüzlerce farklı görüşmeden geçmekten sıkıldım."

'Eskiden üniversiteye giden iş bulabiliyordu ama artık öyle değil...'

8. "Market masraflarıyla uğraşamaz hale geldim. Her şey çok pahalı ama maaşım hala aynı..."

8. "Market masraflarıyla uğraşamaz hale geldim. Her şey çok pahalı ama maaşım hala aynı..."

9. "Toplumuzun geldiği durumdan hiç hoşnut değilim. Özellikle sosyal medya sonrası hayat ve insanlar çok kötü hale geldi."

9. "Toplumuzun geldiği durumdan hiç hoşnut değilim. Özellikle sosyal medya sonrası hayat ve insanlar çok kötü hale geldi."

'Keşke eski günlere dönebilsek...'

10. "Eskiden politikanın bu kadar kötü olmadığını düşünen bir tek ben olamam heralde?"

10. "Eskiden politikanın bu kadar kötü olmadığını düşünen bir tek ben olamam heralde?"

'Günümüzde bütün taraflar birbirinden nefret ediyor ve sürekli tartışıyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Açtığım her siteye üye olmaktan gerçekten sıkıldım. En küçük bir hesaplama uygulaması bile üyelik oluşturmaması istiyor ama nedenini anlayamıyorum!"

11. "Açtığım her siteye üye olmaktan gerçekten sıkıldım. En küçük bir hesaplama uygulaması bile üyelik oluşturmaması istiyor ama nedenini anlayamıyorum!"

12. "Dünyanın ve çevresindekilerin sorunlarını görmezden gelenleri hiç sevmiyorum ve anlaşamıyorum."

'İnsanlar neden cahil kalmayı tercih ediyor anlayamıyorum.'

13. "Sosyal medyanın yarattığı toksik kültürden gerçekten çok sıkıldım."

'7/24 sosyal medyaya bağlı bir şekilde yaşıyoruz...'

14. "Çalışma şartlarının geldiği durum beni gerçekten çok üzüyor."

14. "Çalışma şartlarının geldiği durum beni gerçekten çok üzüyor."

'Haftanın 6 güne çalışıyorum ve bazenleri eve geldiğimde yemek yemek için bile enerjim olmuyor. Bir şeylerin düzelmesi lazım.'

15. "Her geçen gün artar döviz kurları ve kötüleşen ekonomi ile başa çıkmak imkansız. Her şey çok yorucu..."

15. "Her geçen gün artar döviz kurları ve kötüleşen ekonomi ile başa çıkmak imkansız. Her şey çok yorucu..."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?