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Yaşayamadığınız Aşkın Ağır Sessizliğini Bozacak 12 Şarkı

etiket Yaşayamadığınız Aşkın Ağır Sessizliğini Bozacak 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 23:52

Yaşayamadığımız aşkın ağırlığı, bazen kalbimizi boğar, bazen de zihnimizi sarmalar. Ancak, müzik her zaman o sessizliği bozacak güce sahiptir. Bizi en karanlık duygularımızla yüzleştirirken, aynı zamanda iyileştirici bir etki yaratır. Bu liste, yaşanması gereken ama bir türlü yaşanamayan aşkın ağırlığını, duygularımızın derinliklerine inerek keşfetmek isteyenlere hitap ediyor. İşte, o ağır sessizliği bozacak 12 şarkı.👇

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1. Sertab Erener - Söz Bitti

2. Hande Yener - Ben Senin Delinim

3. Sezen Aksu - Sarı Odalar

4. Aşkın Nur Yengi & Harun Kolçak - Bile Bile

5. Zeynep Bastık - Gözyaşlarım Anlatır

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6. Gülşen - Adı Aşk Sebebimin

7. Yalın - Günaydın

8. Sila - Zor Sevdiğimden

9. Murat Dalkılıç - Yalan Dünya

10. Gel Ya Da Git - Unutursam Fısılda Soundtrack

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11. Ferdi Özbeğen - Bir Gülü Sevdim

12. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

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miray soysal
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