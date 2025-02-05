Yaşam Kalitenizi Artırmak İçin Hayatınızın Baş Köşesine Pinleyebileceğiniz 12 Alışkanlık

Haftada en az üç gün, 30 dakika egzersiz yapmak, hem fiziksel sağlığınızı iyileştirir hem de zihinsel sağlığınıza olumlu katkı sağlar. Gün içerisinde yürüyebilir, yoga yapabilir veya koşabilirsiniz. Size en uygun egzersizi her hafta düzenli yaparak bir rutin oluşturabilirsiniz.