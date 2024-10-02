Yaş Almak ve Ân'da Olmak
Yaş Almak ve Ân'da Olmak
Atalarımız binlerce yıldır doğum günlerini kutlamakta ve doğum günümüz yaklaştıkça her birimiz doğumla ilgili birçok enerjiyi içeride hissetmekteyiz. Bu hissedişimiz bir döngü olarak doğum günümüze 2-3 gün kala başlıyor ve birkaç gün sonrasına kadar da devam ediyor.
Günümüzde birçok kişi için yeni bir yaşa girmek bir kazanç değil, kayıp gibi görünmektedir; oysaki edindiğimiz deneyim ve bilgilerle beraber her doğum günümüzde yeni bir döneme geçiyoruz.
Aldıklarını görenler ve bunun faydasının farkında olanlar kazançtadırlar; aldıklarını göremeyen ve sadece verdiklerini görenler ise kayıptadırlar. Bu, hayatımızdaki her türlü şey için böyledir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğum günümüze bir bakalım: Geçtiğimiz yıldan neler aldık? Yıl içinde hangi kazançları topladık? Hânemize artı olarak yazabildik mi yoksa boşa mı yaşadık?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bizim değerimiz nedir ve bu değeri ne ile ölçe ne ile arttırabiliriz? Ne ile bunu daha kazançlı hâle getirebiliriz? An ile…
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam