Yaş Almak ve Ân'da Olmak

Çalışabiliriz, iş yapabiliriz, bir arkadaşımızla eğlenebilir, gezebiliriz veya istediğimiz herhangi bir yeri keşfe gidebiliriz; önemli olan, bizim olan bu yegâne şeyi nasıl kullandığımızdır. Kimi insan için en değerli şey paradır ancak o parayı da zamanını vererek kazanıyordur. Bir çok kişi para için çalışırken zamanını, sağlığını ya da ailesinin mutluluğunu da tüketiyor olabilir. Bizler ise bunu şu anda duyarak, “keşke”lerimizi görerek, şu anda hayatımızı nasıl daha iyi yaşayacağımıza, nasıl daha kazançlı hâle getireceğimize bakabiliriz.

Bizim yegâne varlığımız ân ise bunu nerede kullanmalıyız? Nerede kullandığımızda bu hayattan tat alabiliriz? Bir ânın ne kadar hakkını vermeyi seçtik? Bu bedenin, bu hayatın, bir tadın içinde olmanın, bir kucaklaşmanın, bir bakışmanın, bir yemeğin, bir bilginin içeriye girişinin tam da o ân içinde şahitliğini en son ne zaman seçtik?

Bu sorularla emeğimiz, zihnimiz, duygularımız, yaratımlarımız hatta zamanımız bereketlenebilir. Her birimiz kendi hayatlarımızın yapıcısı, oluşturucusu, bir şekilde dizaynlarıyız. Biz kendi değerimizi görüp fark ettiğimizde, dışarıdan onay beklemeyi bırakarak kendi onay merceğimiz oluruz. Kendini onaylayan dışarıda da onaylanır ama bu onun umurunda değildir. Çok şükür, ben kendimden razıyım, der. Eksiklerim var, çözemediklerim var ama ben mükemmel değilim, her hâlimle kendimi onaylıyorum diyebilir. Mükemmel olan ol ‘ândır sadece.

Kendi değerini, zamanın, ânın ve ona sunulan güzelliklerin değerini bilenler için yeni bir dönem başlıyor. Kendimizin efendisi olmaya başladığımızda, kendi ihtiyaçlarımızı görerek, kendi seçimlerimizi yapmaya başlarız. Bunun adı özgürlüktür. Bu hâl içinde, ayıp olmasın demeyi bırakarak kendimize ayıp etmekten özgürleşiriz. Yeniye doğarken, her adımda hayatımızdaki güzel değerleri kullanarak bunların değerini arttırırız. Hayat dediğimiz bir aynadır ve o aynaya anbean bakan olarak ne görmek istediğimizin kararını bizler veririz.

Sevgilerimle.

Hoşça kalın.

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