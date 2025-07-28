Yarım Kalan Cümlelerin Tamamlandığı Melodiler
Bazı şeyler var ya… Ne kadar uğraşsan da anlatamıyorsun. Cümle başlıyor ama ya boğazına düğümleniyor ya da bir türlü kelimeye dönüşemiyor. Tam o anda bir şarkı giriyor devreye, sanki içinden geçen her şeyi biri almış da notalara dökmüş gibi. “Evet ya!” dedirten, “Tam da böyle hissediyordum” dedirten parçalar…
İşte o eksik cümleleri tamamlayan, içimizi hafifleten o şarkılar burada. Hazırsan başlayalım:
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1. Kalben – Sadece
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2. Cem Adrian & Aylin Aslım - Herkes Gider mi?
3. Nil Karaibrahimgil – Ben Buraya Çıplak Geldim
4. Zuhal Olcay – Pervane
5. Fikret Kızılok – Bu Kalp Seni Unutur mu?
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6. Ayla Dikmen – Anlamazdın
7. Kolpa – Nasıl Öğrendin Unutmayı
8. Esmeray – Unutama Beni
9. Sezen Aksu – Tükeneceğiz
10. Feridun Düzağaç – Beni Bırakma
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11. Yüksek Sadakat – Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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