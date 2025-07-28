Yarım Kalan Cümlelerin Tamamlandığı Melodiler

Bazı şeyler var ya… Ne kadar uğraşsan da anlatamıyorsun. Cümle başlıyor ama ya boğazına düğümleniyor ya da bir türlü kelimeye dönüşemiyor. Tam o anda bir şarkı giriyor devreye, sanki içinden geçen her şeyi biri almış da notalara dökmüş gibi. “Evet ya!” dedirten, “Tam da böyle hissediyordum” dedirten parçalar…

İşte o eksik cümleleri tamamlayan, içimizi hafifleten o şarkılar burada. Hazırsan başlayalım: