Yargıtay Başsavcısından İdam İsteği: “Kadın Cinayetlerinde Ceza İdam Olmalı”
Yargıtay Başsavcısından İdam İsteği: “Kadın Cinayetlerinde Ceza İdam Olmalı”
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kadın cinayetleriyle ilgili mevcut cezanın caydırıcı olmadığını ve idam cezasının yeniden uygulanması gerektiğini ifade etti.
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Son günlerde Anayasa Mahkemesi ile çekişen Yargıtay’ın aldığı kararlar gündemki yerini korurken, Yargıtay’ın tepesindeki isim Bekir Şahin’den de çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz yıl hükümetin iptal ettiği İstanbul Sözleşmesi’nin kadınları korumak için yeterli olmadığını söyleyen Başsavcı Şahin; “Sözleşme varken de kadın cinayetleri işleniyor, yokken de işleniyor” ifadesini kullandı.
CNN Türk’e özel açıklamalarda bulunan Şahin; “Bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor.” dedi.
Başsavcı Bekir Şahin, sokak hayvanları için ise ‘sokakta olmamalı’ ifadelerini kullandı.
Bekir Şahin son olarak Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin aldığı Can Atalay kararıyla ilgili; “Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz.” açıklamasında bulundu.
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