Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AYM Üyesinden Yargıtay Kararı Sonrası İmalı Paylaşım: Karınca-Fil Benzetmesi Yaptı

AYM Üyesinden Yargıtay Kararı Sonrası İmalı Paylaşım: Karınca-Fil Benzetmesi Yaptı

Yargıtay Anayasa Mahkemesi
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 13:01

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına AYM'den henüz resmi bir tepki gelmezken,  AYM Üyesi Kenan Yaşar, 'fil-karınca' göndermeli bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gezi Davası sürecinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay'a gönderme kararı almıştı.

Gezi Davası sürecinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay'a gönderme kararı almıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin dün açıkalanan kararında ise 'Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını' belirterek AYM'nin kararına uyulmamasına karar verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin dün açıkalanan kararında ise 'Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını' belirterek AYM'nin kararına uyulmamasına karar verildi.

Alınan karara siyasi çevrelerden tepki yağmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, AYM Üyesi Kenan Yaşar'dan 'karınca-fil' göndermeli bir paylaşım geldi.

Alınan karara siyasi çevrelerden tepki yağmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, AYM Üyesi Kenan Yaşar'dan 'karınca-fil' göndermeli bir paylaşım geldi.

Yaşar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Karıncalar Fili çok kıskanır 'O canlıysa biz de canlıyız o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş Birgün Fil geçerken hepsi Filin sırtına atlamışlar Fil silkinmiş hepsi yere düşmüş sadece biri kalmış Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar 'Ez onu! Ez onu!'"

İlgili haber 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
6
4
4
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Malum Şahıs

bir şahıs anayasa mahkemesini tanımıyor,artık halifeliğini ilan etmiş durumda. halkın partiler üstü bir şekilde örgütlenmesi ses yükseltmesi şart yoksa önümü... Devamını Gör

mamamia

denemee

mamamia

aa açık

Uğur Balaban

Yorum yapan kullanıcılar içinde Kovid li mi vardı o yüzden mi yorumları kapattınız, şimdi açıyorsunuz? Karantinaya mı alındık oda hapsine mi çarptırıldık anl... Devamını Gör