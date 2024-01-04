AYM Üyesinden Yargıtay Kararı Sonrası İmalı Paylaşım: Karınca-Fil Benzetmesi Yaptı
AYM Üyesinden Yargıtay Kararı Sonrası İmalı Paylaşım: Karınca-Fil Benzetmesi Yaptı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına AYM'den henüz resmi bir tepki gelmezken, AYM Üyesi Kenan Yaşar, 'fil-karınca' göndermeli bir paylaşım yaptı.
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Gezi Davası sürecinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay'a gönderme kararı almıştı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin dün açıkalanan kararında ise 'Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını' belirterek AYM'nin kararına uyulmamasına karar verildi.
Alınan karara siyasi çevrelerden tepki yağmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, AYM Üyesi Kenan Yaşar'dan 'karınca-fil' göndermeli bir paylaşım geldi.
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bir şahıs anayasa mahkemesini tanımıyor,artık halifeliğini ilan etmiş durumda. halkın partiler üstü bir şekilde örgütlenmesi ses yükseltmesi şart yoksa önümü... Devamını Gör
denemee
aa açık
Yorum yapan kullanıcılar içinde Kovid li mi vardı o yüzden mi yorumları kapattınız, şimdi açıyorsunuz? Karantinaya mı alındık oda hapsine mi çarptırıldık anl... Devamını Gör