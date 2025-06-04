Yargı Paketi TBMM’de Kabul Edildi ve Yasalaştı: İşte Hayatımıza Giren Yeni Düzenlemeler
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Kasten adam yaralama suçu 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar ceza alacak.
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Tehdit cezaları altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olacak. Kadına karşı işlenmesi halinde dokuz aydan az olamaz.
Ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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