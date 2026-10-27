Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Günün büyük kısmını WhatsApp'ta, DM kutusunda ve Instagram yanıtlarında yazışarak geçiriyoruz. Bu kadar yoğun mesaj trafiğinin içinde bazı konuşmaların komedi sahnesine dönüşmesi de kaçınılmaz oluyor. Bu hafta X'te paylaşılan yazışmaların kimi kasadaki 48 bin 250 liralık açıkla irkiltti, kimi annesine anlattığı haberin teyzeye 10 dakikada ulaşmasıyla güldürdü. Bakalım kimler yazışarak güldürdü?
Zekâ da farkındalık da tam.
Konuşma uykuya yenildi.
Binlik ayracı rahatlatmıyor.
Aile istihbaratı tam kadro çalışıyor.
Tek bir "ok" ile kapanan dosya.
Baba için seferberlik ilan edildi.
Boydur nihayetinde...
Özgürlük bildirgesi 12:07'de yayımlandı.
Aşk hayatı hızlı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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