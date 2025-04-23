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Yaprak Dökümü Konusu Nedir? Yaprak Dökümü Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yaprak Dökümü Konusu Nedir? Yaprak Dökümü Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 23:37

Kanal D ekranlarında yayınlanmış efsane dizi Yaprak Dökümü yılar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Her bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken yapım hala tekrarlarıyla yayında. Sosyal medyada gündem olan sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Yaprak Dökümü'nün konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Yaprak Dökümü konusu ne? Yaprak Dökümü oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Yaprak Dökümü hangi gün yayınlanıyor?

Gelin Yaprak Dökümü dizisine dair tüm detayları görelim...

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Yaprak Dökümü Dizisi Konusu

Yaprak Dökümü Dizisi Konusu

Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin’in 1930 yılında yayımlanan aynı adlı romanından televizyona uyarlanmış bir aile dramıdır. Hikâye, İstanbul’da yaşayan Ali Rıza Bey ve ailesinin yaşadığı çözülme sürecini anlatır. Ali Rıza Bey, dürüstlük ve ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı eski bir memurdur. Çocuklarının ve özellikle kızlarının, modernleşen toplumda kendi yollarını çizme çabalarıyla, ailedeki geleneksel yapının yavaş yavaş dağılması anlatılır.

Yaprak Dökümü Dizisi Oyuncuları

Yaprak Dökümü Dizisi Oyuncuları

  • Halil Ergün – Ali Rıza Tekin

  • Güven Hokna – Hayriye Tekin

  • Bennu Yıldırımlar – Fikret Tekin

  • Gökçe Bahadır – Leyla Tekin

  • Fahriye Evcen – Necla Tekin

  • Tolga Karel – Oğuz

  • Caner Kurtaran / Hasan Küçükçetin – Şevket Tekin

  • Ahmet Saraçoğlu – Tahsin

  • Bedia Ener – Neyyir

  • Deniz Çakır – Ferhunde Tekin

Yaprak Dökümü Bölümler ve Sezonlar

Yaprak Dökümü Bölümler ve Sezonlar
image.teve2.com.tr

Dizi, 2006 yılında başladığında haftalık olarak yayınlanmaya başladı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı. 2010 yılında final yaparak ekranlara veda etti. Yaprak Dökümü, 5 sezon ve 174 bölüm sürdü.

Yaprak Dökümü Dizisi Uyarlama mı?

Yaprak Dökümü Dizisi Uyarlama mı?

Yaprak Dökümü dizisi Reşat Nuri Güntekin’in 1930 yılında yazdığı aynı adlı klasik Türk romanından uyarlamadır. Ancak, dizi doğrudan bir birebir uyarlama değil; romanın temel karakterleri, olay örgüsü ve teması alınarak, televizyon formatına uygun şekilde genişletilmiş ve modernize edilmiştir.

Yaprak Dökümü Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yaprak Dökümü Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
image.teve2.com.tr

Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizi, Kanal D ve Teve2 ekranlarında tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Ayrıca Kanal D resmi sitesi ve YouTube'da da eski bölümler yayınlanıyor.

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Yaprak Dökümü İzlenme Oranları ve Reytingler

Yaprak Dökümü İzlenme Oranları ve Reytingler

Yaprak Dökümü, yayınlandığı dönem boyunca reytinglerde oldukça başarılı oldu ve Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. Özellikle 2007-2009 yılları arasında çarşamba akşamlarının tartışmasız lideriydi. Dizi, yayınlandığı yıllarda TOTAL ve AB grubu izleyicilerde sık sık 1. sırada yer aldı.

Yaprak Dökümü Eleştiri ve Ödüller

Yaprak Dökümü Eleştiri ve Ödüller

Yaprak Dökümü dizisi yayınlandığı dönemde birçok ödüle layık görüldü. Hem oyunculuk performansları hem de genel yapım kalitesiyle dikkat çekti. İşte öne çıkan bazı ödüller:

Altın Kelebek Ödülleri:

2008 Altın Kelebek – En İyi Dizi

Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar ve Gökçe Bahadır, farklı yıllarda En İyi Kadın/Erkek Oyuncu dallarında adaylıklar ve ödüller kazandılar.

Deniz Çakır da performansıyla çok konuşuldu, izleyici ödüllerinde en dikkat çeken karakterlerden biri oldu.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Ödülleri gibi çeşitli kurumlardan da diziye “Yılın Dizisi” ve “Yılın Oyuncusu” gibi ödüller verildi.

Yaprak Dökümü Son Haberler

Yaprak Dökümü Son Haberler
image.teve2.com.tr

Dizide 'Neyyir Hanım' karakterini canlandıran usta oyuncu Bedia Ener, 14 Ocak 2025'te 70 yaşında hayatını kaybetti. Ener’in vefatı, hem sanat camiasında hem de dizinin hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Yaprak Dökümü Benzeri Diziler

Yaprak Dökümü Benzeri Diziler

Yaprak Dökümü Nerede Çekiliyor?

Yaprak Dökümü Nerede Çekiliyor?

Dizi boyunca ailenin yaşadığı ev olarak gördüğümüz tarihi yapı, İstanbul’un Kuzguncuk semtinde yer alıyor. Bazı sahnelerde Çengelköy, Beylerbeyi, Beşiktaş, Kadıköy ve sahil şeridi sıkça kullanıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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