Yaprak Dökümü Konusu Nedir? Yaprak Dökümü Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yaprak Dökümü dizisi yayınlandığı dönemde birçok ödüle layık görüldü. Hem oyunculuk performansları hem de genel yapım kalitesiyle dikkat çekti. İşte öne çıkan bazı ödüller:

Altın Kelebek Ödülleri:

2008 Altın Kelebek – En İyi Dizi

Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar ve Gökçe Bahadır, farklı yıllarda En İyi Kadın/Erkek Oyuncu dallarında adaylıklar ve ödüller kazandılar.

Deniz Çakır da performansıyla çok konuşuldu, izleyici ödüllerinde en dikkat çeken karakterlerden biri oldu.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Ödülleri gibi çeşitli kurumlardan da diziye “Yılın Dizisi” ve “Yılın Oyuncusu” gibi ödüller verildi.