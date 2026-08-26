Yapay Zeka Cevaplıyor: Finansal Özgürlüğe Ulaşan İnsanların 20'li Yaşlarda Kazandığı 5 Alışkanlık Ne?

Genel eğilim, ay sonunda maaştan kalan miktarı tasarruf etmektir; ancak genelde geriye bir şey kalmaz. Finansal özgürlüğe ulaşanlar ise gelirleri hesaplarına yattığı an, belirledikleri %20, %30 veya daha fazlası gibi sabit bir oranı doğrudan yatırıma ve birikime ayırırlar. Kalan parayla yaşamayı bir alışkanlık haline getirerek harcamalarını otomatik olarak sınırlandırırlar.