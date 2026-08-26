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Yapay Zeka Cevaplıyor: Finansal Özgürlüğe Ulaşan İnsanların 20'li Yaşlarda Kazandığı 5 Alışkanlık Ne?

etiket Yapay Zeka Cevaplıyor: Finansal Özgürlüğe Ulaşan İnsanların 20'li Yaşlarda Kazandığı 5 Alışkanlık Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 13:01
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Bu sefer odağımızda bambaşka bir konu var: Finansal özgürlük! 20'li yaşlarında finansal özgürlüğüne kavuşan insanların 20'li yaşlarında uyguladığı 5 alışkanlığı yapay zekaya sorduk. Bakalım neler demiş!

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Öncelikle 20'li yaşlar, bileşik getirinin ve zamanın gücünü arkaya almak için en kritik dönemi diyor yapay zeka.

Bu yaşlarda finansal özgürlüğe giden yolu açan insanlar, sadece çok para kazanmaya değil aynı zamanda parayla olan ilişkilerini doğru bir zemin üzerine oturtmaya odaklanıyorlar.

Önce kendine ödeme yaparlar.

Genel eğilim, ay sonunda maaştan kalan miktarı tasarruf etmektir; ancak genelde geriye bir şey kalmaz. Finansal özgürlüğe ulaşanlar ise gelirleri hesaplarına yattığı an, belirledikleri %20, %30 veya daha fazlası gibi sabit bir oranı doğrudan yatırıma ve birikime ayırırlar. Kalan parayla yaşamayı bir alışkanlık haline getirerek harcamalarını otomatik olarak sınırlandırırlar.

Gider enflasyonu tuzağına düşmezler.

Maaş veya gelir arttıkça yaşam standartlarını ve harcamaları aynı oranda artırmaya gider enflasyonu denir. 20'li yaşlarda terfi aldığında veya geliri yükseldiğinde hemen daha pahalı bir arabaya, daha lüks bir eve veya lüks tüketime yönelmeyenler; aradaki gelir farkını doğrudan yatırıma yönlendirir. Yaşam standartlarını gelirlerinin altında tutmak, en hızlı sermaye biriktirme yöntemidir.

Tüketici borçlarından uzak dururlar ve borcu kaldıraç olarak kullanmazlar.

Yüksek faizli kredi kartı borçları, taksitli tüketim harcamaları ve kişisel krediler gelecekteki kazançlarınızı ipotek altına alır. Bu alışkanlığı edinenler, tüketim için asla borçlanmazlar. Kredi kartını bir borçlanma aracı olarak değil, sadece puan kazanma ve nakit akışını disipline etme amacıyla kullanıp her ay ekstrenin tamamını kapatırlar.

Kendi yetkinliklerine ve gelir kapılarına yatırım yaparlar.

Finansal özgürlük sadece tasarrufla değil, kazanma kapasitesini artırmakla mümkündür. 20'li yaşlarda yüksek gelir getirecek yazılım, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, yabancı dil ve benzeri beceriler edinmek, yan gelir modelleri denemek ve profesyonel ağ oluşturmak için zaman ve para harcarlar. İnsan sermayesine yapılan yatırım, ana finansal kaldıraçtır.

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Bileşik getirinin gücünü anlayıp erken yaşta yatırımı başlatırlar.

Albert Einstein'ın 'dünyanın 8. harikası' olarak tanımladığı bileşik getiri, zamanla devasa boyutlara ulaşır. 20'li yaşlarda yatırılan küçük miktarlar, 30'lu veya 40'lı yaşlarda yatırılan çok daha büyük miktarlardan daha fazla getiri sağlayabilir. Finansal özgür olanlar, piyasa zamanlaması yapmaya çalışmak yerine hisse senetleri, fonlar veya gayrimenkul gibi değer üreten varlıklara düzenli ve disiplinli bir şekilde yatırım yapma alışkanlığı kazanırlar.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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