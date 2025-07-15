Yapay Zeka Cevaplıyor: Bir Gün Tüm Para Birimleri Yerine Sadece Dijital Para mı Kullanacağız?
Dolar, Euro, TL… derken artık bir de Bitcoin, Ethereum, dijital cüzdanlar, QR kodla ödeme derken kafalar iyice karıştı. Günümüzde para neredeyse görünmez oldu. Peki bu gidişatın sonu ne? Bir gün elimizde hiç nakit kalmayacak mı? Her ülke kendi dijital parasını mı çıkaracak, yoksa dünyada tek bir dijital para mı olacak? Bu büyük soruyu yapay zekaya sorduk, işte paranın geleceğiyle ilgili cevaplar!
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Nakit para tarih mi olacak?
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Dijital para ile kripto para aynı şey mi?
Neden devletler dijital paraya geçmek istiyor?
Dijital para ne kadar güvenli?
Herkes dijital parayı kullanabilecek mi?
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Tek bir dijital para mı olacak, yoksa herkesin kendi dijitali mi?
Mahremiyet meselesi: Harcamalarımız takip mi edilecek?
Sonuç: Dijital para kaçınılmaz ama geçiş süreci uzun olacak!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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