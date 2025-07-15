Yapay Zeka Cevaplıyor: Bir Gün Tüm Para Birimleri Yerine Sadece Dijital Para mı Kullanacağız?

Çünkü bu sistemle hem ekonomi daha şeffaf olur hem de kara para aklama, vergi kaçırma gibi yasadışı işlemlerin önüne geçilebilir. Ayrıca nakit para basmak, taşımak ve korumak gibi maliyetli süreçler dijital para ile ortadan kalkar. Yapay zekaya göre bu değişim, devletler için hem ekonomik hem de güvenlik açısından oldukça cazip. Üstelik dijital para sayesinde merkez bankaları, para politikalarını daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilir. Yani bu sistem sadece kullanıcı için değil, devlet için de avantajlarla dolu. Ama bununla birlikte sürekli izlenme riski de gündeme geliyor.