Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yanınızdan Geçse Ruhunuz Duymaz: Cadılar Bayramı Kostümleriyle Tamamen Tanınamaz Hale Gelen 10 Ünlü İsim

Yanınızdan Geçse Ruhunuz Duymaz: Cadılar Bayramı Kostümleriyle Tamamen Tanınamaz Hale Gelen 10 Ünlü İsim

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 15:31

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı yediden yetmişe yabancıların en çok eğlendiği etkinliklerden biri. Her sene kostümleriyle geceye damgasını vuran, kimin giydiğini asla tahmin edemeyeceğiniz 10 ünlü isime gelin birlikte bakalım👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hillary Clinton-Katy Perry

1. Hillary Clinton-Katy Perry

2. Solucan-Heidi Klum

2. Solucan-Heidi Klum

3. Beetlejuice-The Weekend

3. Beetlejuice-The Weekend

4. Donal Trump-Orlando Bloom

4. Donal Trump-Orlando Bloom

5. Pennywise-LeBron James

5. Pennywise-LeBron James
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Post Malone-Rita Ora

6. Post Malone-Rita Ora

7. Zombi-Demi Lovato

7. Zombi-Demi Lovato

8. Prenses Fiona-Calton Hayness

8. Prenses Fiona-Calton Hayness

9. Monster High-Shenae Grimes.

9. Monster High-Shenae Grimes.

10. Cadı-Chloë Grace Moretz

10. Cadı-Chloë Grace Moretz
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın