Yanınızdan Geçse Ruhunuz Duymaz: Cadılar Bayramı Kostümleriyle Tamamen Tanınamaz Hale Gelen 10 Ünlü İsim
Yanınızdan Geçse Ruhunuz Duymaz: Cadılar Bayramı Kostümleriyle Tamamen Tanınamaz Hale Gelen 10 Ünlü İsim
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı yediden yetmişe yabancıların en çok eğlendiği etkinliklerden biri. Her sene kostümleriyle geceye damgasını vuran, kimin giydiğini asla tahmin edemeyeceğiniz 10 ünlü isime gelin birlikte bakalım👇
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1. Hillary Clinton-Katy Perry
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2. Solucan-Heidi Klum
3. Beetlejuice-The Weekend
4. Donal Trump-Orlando Bloom
5. Pennywise-LeBron James
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6. Post Malone-Rita Ora
7. Zombi-Demi Lovato
8. Prenses Fiona-Calton Hayness
9. Monster High-Shenae Grimes.
10. Cadı-Chloë Grace Moretz
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