Yanınızdan Geçse Ruhunuz Duymaz: Cadılar Bayramı Kostümleriyle Tamamen Tanınamaz Hale Gelen 10 Ünlü İsim

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı yediden yetmişe yabancıların en çok eğlendiği etkinliklerden biri. Her sene kostümleriyle geceye damgasını vuran, kimin giydiğini asla tahmin edemeyeceğiniz 10 ünlü isime gelin birlikte bakalım👇