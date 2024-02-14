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Yanıltıcı Etiketlere Yeni Tedbirler Geliyor! Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti

Yanıltıcı Etiketlere Yeni Tedbirler Geliyor! Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:50

Gıda sektöründe tüketiciyi yanıltan etiket kullanımları ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Artık subjektif ifadeler kullanılmayacak. Ürün etiketlerinde yer alan görseller, ürünün gerçek özelliklerini ve içeriğini doğru bir şekilde yansıtacak.

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TRT Haber'de yer alan habere göre, artık gıda ambalajlarının üzerinde "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi terimler kullanılmayacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, artık gıda ambalajlarının üzerinde "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi terimler kullanılmayacak.

Tüketicilere doğru bilgi verme amacıyla, yanıltıcı etiket kullanan markalar daha yakından incelenecek.

Margarinin üzerinde sıklıkla karşılan "tereyağ lezzetinde" ifadesi yer alamayacak.

Margarinin üzerinde sıklıkla karşılan "tereyağ lezzetinde" ifadesi yer alamayacak.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, 'Aslında koruyucu bir unsurdur. Satılan ürünler evet tereyağı diye aldığı margarin veya salça diye aldığı domates sosu gibi ürünler aslında gıda güvenliği açısından bir sakıncası olan ürünler değil ama tüketiciyi yanıltıcı olaylar vardır. Tenekenin üzerine zeytin resmini koyup ayçiçek yağı satanlar gibi. Bitkisel karışımlı yağ satanlar gibi. Böylelikle tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi sağlayacak' dedi.

Yanıltıcı kullanımlar ile ilgili harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, standart getirecek. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.

Yanıltıcı kullanımlar ile ilgili harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, standart getirecek. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.

'Gıda etiği açısından ön plana çıkarılan bazı unsurlar, fotoğraflar olabiliyor. Bazı harflerin ön plana çıkarılması gibi punto olarak büyük konması veya fotoğrafların konması gıda etiği açısından uygun değildir. Bunlar da dikkate alınacaktır.' diyerek sözlerine devam Özkaya, konuyla ilgili çalışmaların bittiğini ifade etti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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