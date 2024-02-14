Yanıltıcı Etiketlere Yeni Tedbirler Geliyor! Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti
Yanıltıcı Etiketlere Yeni Tedbirler Geliyor! Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti
Gıda sektöründe tüketiciyi yanıltan etiket kullanımları ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Artık subjektif ifadeler kullanılmayacak. Ürün etiketlerinde yer alan görseller, ürünün gerçek özelliklerini ve içeriğini doğru bir şekilde yansıtacak.
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TRT Haber'de yer alan habere göre, artık gıda ambalajlarının üzerinde "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi terimler kullanılmayacak.
Margarinin üzerinde sıklıkla karşılan "tereyağ lezzetinde" ifadesi yer alamayacak.
Yanıltıcı kullanımlar ile ilgili harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, standart getirecek. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.
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