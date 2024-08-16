Yanardağ Felaketini Tahmin Eden Dinçer Güner Mars ile Satürn Hareketini Yorumladı: Etki Süresi 5 Gün!
Yanardağ Felaketini Tahmin Eden Dinçer Güner Mars ile Satürn Hareketini Yorumladı: Etki Süresi 5 Gün!
Ünlü astrolog Dinçer Güner, Mars ile Satürn'ün arasında oluşacak olan kare açıyı yorumladı. Etki süresinin 5 gün olacağını söyleyen Güner, bugünlerde 'deprem, kargaşa, kaza' yaşanabileceğine dikkat çekti.
Dünya üzerinde tansiyonun yükseleceğini iddia eden Dinçer Güner'in tahminlerine bir bakalım...
Kaynak: Dinçer Güner
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, etki süresi 5 gün sürecek olan Mars ile Satürn arasında kare açı oluşumunu yorumladı.
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Dinçer Güner, bu dönemde dünya üzerinde tansiyonun yüksek olabileceğini ve yanardağ aktivitelerinin oluşabileceğini iddia ediyor.
Yanardağ patlamasının yanısıra Güner "Bu ikili, depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Bu yüzden doğal afetlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle yangın ve kaza haberleri çokça meydana gelebilir." uyarısında bulunuyor.
"Dünya üzerinde askeri hareketlilik veya terör saldırıları söz konusu olabilir. Ekonomik güç savaşlarını da görebiliriz. Teknolojik engeller, kazalar, siber saldırılar, güvenlik ihlalleri, teknolojik krizler ve sorunlar hafta boyunca masaya yatırılabilir..."
Öte yandan bu süreçte cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak da zorlaşabilir, insanlar kendilerini iyi bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilir.
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"Kavgalı ortamlardan uzak durun...Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır."
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