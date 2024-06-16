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Yalnızlığa Demir Atanlar: Uzun Süre Boyunca Bekar Kaldığını Bilmediğiniz 10 Ünlü Erkek

Yalnızlığa Demir Atanlar: Uzun Süre Boyunca Bekar Kaldığını Bilmediğiniz 10 Ünlü Erkek

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 12:31

Ünlüler diye mutlu sanıyoruz! İşte uzun süre boyunca bekar kaldığını söyleyen yedi ünlü isim!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mjs538/famou...
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1. Lenny Kravitz tam dokuz yıldır bekar.

1. Lenny Kravitz tam dokuz yıldır bekar.

2. Orlando Bloom altı yıl boyunca bekar kalmış, ardından aşkı Katy Perry'de bulmuştu!

2. Orlando Bloom altı yıl boyunca bekar kalmış, ardından aşkı Katy Perry'de bulmuştu!

3. Justin Bieber için uzun bir süre! Kendisi tam bir yıl bekar kaldı.

3. Justin Bieber için uzun bir süre! Kendisi tam bir yıl bekar kaldı.

4. Andrew Garfield bir proje için yaklaşık bir yıl bekar kalmış.

4. Andrew Garfield bir proje için yaklaşık bir yıl bekar kalmış.

5. Craig David iki yıldır bekar.

5. Craig David iki yıldır bekar.
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6. Terry Crews 3 ay boyunca bekar kalmış ve bunun kendisine çok iyi geldiğini söylemiş.

6. Terry Crews 3 ay boyunca bekar kalmış ve bunun kendisine çok iyi geldiğini söylemiş.

7. Nick Cannon, sekizinci çocuğu doğduktan sonra birkaç ay bekar kalmak zorunda kalmış.

7. Nick Cannon, sekizinci çocuğu doğduktan sonra birkaç ay bekar kalmak zorunda kalmış.

8. Kevin Jonas, Disney yılları boyunca bekarmış!

8. Kevin Jonas, Disney yılları boyunca bekarmış!

9. Jim Carrey son altı senedir bekar.

9. Jim Carrey son altı senedir bekar.

10. Colin Farrel en son bir sene önce kız arkadaşıyla görüntülendi.

10. Colin Farrel en son bir sene önce kız arkadaşıyla görüntülendi.
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