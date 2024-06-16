Yalnızlığa Demir Atanlar: Uzun Süre Boyunca Bekar Kaldığını Bilmediğiniz 10 Ünlü Erkek
Yalnızlığa Demir Atanlar: Uzun Süre Boyunca Bekar Kaldığını Bilmediğiniz 10 Ünlü Erkek
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/mjs538/famou...
Ünlüler diye mutlu sanıyoruz! İşte uzun süre boyunca bekar kaldığını söyleyen yedi ünlü isim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lenny Kravitz tam dokuz yıldır bekar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Orlando Bloom altı yıl boyunca bekar kalmış, ardından aşkı Katy Perry'de bulmuştu!
3. Justin Bieber için uzun bir süre! Kendisi tam bir yıl bekar kaldı.
4. Andrew Garfield bir proje için yaklaşık bir yıl bekar kalmış.
5. Craig David iki yıldır bekar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Terry Crews 3 ay boyunca bekar kalmış ve bunun kendisine çok iyi geldiğini söylemiş.
7. Nick Cannon, sekizinci çocuğu doğduktan sonra birkaç ay bekar kalmak zorunda kalmış.
8. Kevin Jonas, Disney yılları boyunca bekarmış!
9. Jim Carrey son altı senedir bekar.
10. Colin Farrel en son bir sene önce kız arkadaşıyla görüntülendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın