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Yalı Çapkını Dizisinin 60. ve 61. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 60. ve 61. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 11:30

Yalı Çapkını dizisinin 60 ve 61. bölümleriyle soluksuz bir heyecanın doruklarında nefes kesici olaylar yaşandı, izleyicileri koltuklarına sıkı sıkıya bağlayarak unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Ayrıca dizideki karakterlerin giydiği muhteşem kıyafetler de moda tutkunlarını cezbetti...

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Ferit, Seyran'ın Akın ile gizli bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde, dünya başına yıkılmışçasına bir şok yaşadı.

Ferit, Seyran'ın Akın ile gizli bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde, dünya başına yıkılmışçasına bir şok yaşadı.

Zara marka blazer 1.790,00 TL burada.

Zara marka gömlek 790,00 TL burada.

Hapishanede zorlu günler geçiren Orhan, umutla Halis Ağa'nın yardımını beklerken, beklediği desteği bulamadı ve Ferit'in kahramanca çabalarına sığınmak durumunda kaldı.

Hapishanede zorlu günler geçiren Orhan, umutla Halis Ağa'nın yardımını beklerken, beklediği desteği bulamadı ve Ferit'in kahramanca çabalarına sığınmak durumunda kaldı.

Myfidan marka elbise 6.899,00 TL burada.

Seyran ise, Ferit'i korumak için elinden geleni yaparken, beklenmedik bir yardım talebiyle Suna'ya başvurdu.

Seyran ise, Ferit'i korumak için elinden geleni yaparken, beklenmedik bir yardım talebiyle Suna'ya başvurdu.

Beymen Club fermuarlı kazak 1.749,50 TL burada.

Ferit, babasını kurtarmak için elinden geleni yaparken, Nevra'dan aldığı teklifle kararlarını sorgulamak zorunda kaldı.

Ferit, babasını kurtarmak için elinden geleni yaparken, Nevra'dan aldığı teklifle kararlarını sorgulamak zorunda kaldı.

Etek ve kazağın markası Roman! Stokları tükenmiş ne yazık ki...

Asmanto marka palto burada.

Seyran'ın halen kendisini sevdiğine inanan Ferit, gerçeği öğrenmek amacıyla Kazım ve Seyran'la yüzleşti, ancak istediği cevabı alamadı.

Seyran'ın halen kendisini sevdiğine inanan Ferit, gerçeği öğrenmek amacıyla Kazım ve Seyran'la yüzleşti, ancak istediği cevabı alamadı.

İpekyol kaban 4.995,00 TL burada.

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Korhanlar evinde bayram havası yaşanan gelişme, Seyran'ın yaptığı fedakarlığın ardında yatan acı gerçeği daha da vurguladı.

Korhanlar evinde bayram havası yaşanan gelişme, Seyran'ın yaptığı fedakarlığın ardında yatan acı gerçeği daha da vurguladı.

Beymen Club triko elbise 2.975,00 TL burada.

Beymen Club beyaz gömlek 3.599,00 TL burada.

Bu fedakarlık, Seyran'ı büyük bir bedel ödemek zorunda bıraktı...

Bu fedakarlık, Seyran'ı büyük bir bedel ödemek zorunda bıraktı...

Beyaz gömlek W Collection 1.750,00 TL burada.

Süveter Beauty Omelette 1.820,00 TL burada.

Bakalım gelecek bölümde bizi neler bekliyor...

Bakalım gelecek bölümde bizi neler bekliyor...

Brooks Brothers marka dik yaka desenli elbise 4.829,50 TL burada.

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