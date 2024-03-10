Yalı Çapkını Dizisinin 60. ve 61. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını Dizisinin 60. ve 61. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını dizisinin 60 ve 61. bölümleriyle soluksuz bir heyecanın doruklarında nefes kesici olaylar yaşandı, izleyicileri koltuklarına sıkı sıkıya bağlayarak unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Ayrıca dizideki karakterlerin giydiği muhteşem kıyafetler de moda tutkunlarını cezbetti...
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''Bu içerik 09.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Ferit, Seyran'ın Akın ile gizli bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde, dünya başına yıkılmışçasına bir şok yaşadı.
Hapishanede zorlu günler geçiren Orhan, umutla Halis Ağa'nın yardımını beklerken, beklediği desteği bulamadı ve Ferit'in kahramanca çabalarına sığınmak durumunda kaldı.
Seyran ise, Ferit'i korumak için elinden geleni yaparken, beklenmedik bir yardım talebiyle Suna'ya başvurdu.
Ferit, babasını kurtarmak için elinden geleni yaparken, Nevra'dan aldığı teklifle kararlarını sorgulamak zorunda kaldı.
Seyran'ın halen kendisini sevdiğine inanan Ferit, gerçeği öğrenmek amacıyla Kazım ve Seyran'la yüzleşti, ancak istediği cevabı alamadı.
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Korhanlar evinde bayram havası yaşanan gelişme, Seyran'ın yaptığı fedakarlığın ardında yatan acı gerçeği daha da vurguladı.
Bu fedakarlık, Seyran'ı büyük bir bedel ödemek zorunda bıraktı...
Bakalım gelecek bölümde bizi neler bekliyor...
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