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Yakın Çekiminden Tahmin Et: Ecrin Su Çoban ve Çağan Efe Ak Yarışıyor!

Yakın Çekiminden Tahmin Et: Ecrin Su Çoban ve Çağan Efe Ak Yarışıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 17:46

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız nesneler, yakın çekimde veya mikroskop altında nasıl görünüyor? Tahmin etmeye var mısın?

Ecrin Su Çoban ve Çağan Efe Ak tahmin etti bile!

Haydi sıra sende.

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1. Sence bu görüntü, aşağıdakilerden hangisinin yakın çekimi?

1. Sence bu görüntü, aşağıdakilerden hangisinin yakın çekimi?

2. Peki ya bu görüntü?

2. Peki ya bu görüntü?

3. 👇🏻

3. 👇🏻

4. Aman dikkat!

4. Aman dikkat!

5. Biraz yağlı mı görünüyor sence?

5. Biraz yağlı mı görünüyor sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakalım Ecrin Su Çoban ve Çağan Efe Ak hangi sorulara doğru yanıt vermiş? 

Haydi yorumlara!

6. Yakın Çekiminden Tahmin Et 😂 Ecrin Su Çoban ve Çağan Efe Ak Yarışıyor 😂 #shorts

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