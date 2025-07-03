Yağmur Atacan Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Yağmur Atacan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
2006–2008 yılları arasında Kanal D’nin sevilen dizisi Doktorlar’da canlandırdığı “Hasan” karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evliliğiyle de magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Gelin Atacan’ı daha yakından tanıyalım!
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Yağmur Atacan Kimdir?
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Yağmur Atacan Kariyer Başlangıcı
Yağmur Atacan Özel Hayatı
Yağmur Atacan'ın Rol Aldığı Yapımlar
Yağmur Atacan Güncel Projeleri
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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