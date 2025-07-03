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Yağmur Atacan Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Yağmur Atacan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Yağmur Atacan Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Yağmur Atacan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.07.2025 - 12:00

2006–2008 yılları arasında Kanal D’nin sevilen dizisi Doktorlar’da canlandırdığı “Hasan” karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evliliğiyle de magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 

Gelin Atacan’ı daha yakından tanıyalım!

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Yağmur Atacan Kimdir?

Yağmur Atacan Kimdir?

Magazin dünyasında eşi Pınar Altuğ ile 8 yıllık yaş farkıyla bir dönem sık sık gündeme gelen Yağmur Atacan; Doktorlar’daki kariyer zirvesinin ardından müziğe ve ticarete yöneldi. Gaziantep doğumlu, baterist ruhlu bu çok yönlü isim; oyuncu kimliğini dönemin yıldızı eşiyle birleştirerek magazinde parlamaya devam ediyor.

Yağmur Atacan Kaç Yaşında?

Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 doğumlu. 2025 itibariyle 42 yaşında.

Yağmur Atacan Nereli?

Gaziantep doğumlu Atacan'ın ailesi Yugoslavya göçmeni.

Yağmur Atacan Kariyer Başlangıcı

Yağmur Atacan Kariyer Başlangıcı

2002 yapımı Canbaz tiyatro oyunu ile sahnelere adım atan Atacan, 2003’te Lise Defteri dizisiyle profesyonel ekrana geçti. Ardından Doktorlar dizisindeki Hasan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Yağmur Atacan Özel Hayatı

Yağmur Atacan Özel Hayatı

2008 yılında oyuncu Pınar Altuğ ile evlenen Atacan’ın, 2009 doğumlu Su adında bir kızı var.

Yağmur Atacan'ın Rol Aldığı Yapımlar

Yağmur Atacan'ın Rol Aldığı Yapımlar

* 2011 – Doktorlar

* 2010 – Acil Servisi

* 2008 – Avanak Kuzenler

* 2008 – Sınıf

* 2007 – Çılgın Dersane

* 2006 – Sınav

* 2005 – Nefes Nefese

* 2005 – El Bebek Gül Bebek

* 2004 – Bir Dilim Aşk

* 2003 – Lise Defteri

Yağmur Atacan Güncel Projeleri

Yağmur Atacan Güncel Projeleri

2016 itibarıyla oyunculuğa ara veren Atacan, ticaret hayatına atıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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