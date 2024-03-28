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Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Bakım Rutininde Uygulaması Gereken 10 Adım

etiket Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Bakım Rutininde Uygulaması Gereken 10 Adım

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 16:01

Yağlı bir cilde sahipseniz cilt bakımında ekstra dikkat etmeniz gereken şeyler oluyor. Bu içeriğimizde size cilt bakımınız için önemli tüyolardan bahsettik!

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1. Cilt temizliğini asla atlamayın!

Güne cilt bakımıyla başlayıp günü cilt bakımıyla bitirin. Günde en az iki kez cildinizi temizlerseniz cilt bakımınızı çok daha iyi bir şekilde yönetmiş olursunuz. Ayıca yağsız bir temizleyiciyi tercih etmenizi de öneririz.

2. Tonik kullanmayı unutmayın!

Cilt temizliğini yaptıktan sonra tonik uygulayarak bakımı tamamlayın. Tonik sayesinde gözenekleri sıkıştırırsınız, cilt sorunlarıyla karşılaşma olasılığınız azalır.

3. Nemlendirici de kesinlikle olmalı!

Cilt bakımının en önemli adımlarından biri kesinlikle nemlendirici. Cildiniz yağlıysa hafif, yağsız bir nemlendirici kullanmanız gerekir. Cildi nemlendireyim derken yağlandırmak istemezsiniz.

4. Güneş koruması da rutininizden eksik olmamalı!

Hava durumu ne olursa olsun güneş kremi kullanılmak şart. Güneşin tehlikeli ışınları cilde zarar verip ciltte lekelere sebep olabiliyor. Ama cildinizi korurken yağsız, mat formüllü güneş kremlerini tercih edin.

5. Peeling uygulaması yapın!

Ciltteki ölü derileri ve fazla yağı temizlemenin yolu peeling yapmaktan geçiyor. Ancak peelingi yaparken nazik bir uygulama yöntemi seçin. Yoksa cildiniz çizilebilir. Haftada bir veya iki kez bu bakımı yapabilirsiniz.

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6. Makyaj temizliğini asla ihmal etmeyin!

Cilt tipiniz ne olursa olsun makyajınızı temizlemeden yatmak yapacağınız en büyük hata olabilir! Makyajı temizlemezseniz gözenekleriniz tıkanır, bu da sivilceye sebep olabilir. Yağsız, hafif bir makyaj temizleyici ile cildinizi temizleyebilirsiniz.

7. Bol bol su içmeyi unutmayın!

Bol su içmek, cilt sağlığı için en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle gün içinde bol bol su içmek gerekiyor. Bol su içtiğinizde cildiniz daha sağlıklı görünür, yağ dengesi de sağlanır.

8. Dengeli beslenmeyi de listeye ekleyin!

Tıpkı su tüketimi gibi dengeli ve sağlıklı beslenmek de cilt sağlığını etkiler. Yağlı yiyecekler, yağlı ciltler için kesinlikle kaçınılması gereken şeylerin başında gelir. Cilt sağlığınız için dengeli bir diyet uygulayabilirsiniz.

9. Cildinizi çok fazla tahriş etmeyin!

Cildi ovmak veya aşırı temizlemek tahriş olmasına sebep olur. Tahriş olan bir cilt de daha fazla yağ üretir. Bu yüzden temizlediğinizi sanarak tahriş etmekten kaçının.

10. Demartoloğa gitmeyi ihmal etmeyin!

Düzenli aralıklarla dermatoloğa giderek cildiniz için gerekli kontrolleri yaptırın. Sadece cilt üzerinden değil, aynı zamanda kan testleri de yaptırmanızı öneririz. Böylece cilt yağlanmasının sebebini daha net şekilde görebilirsiniz.

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