Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Bakım Rutininde Uygulaması Gereken 10 Adım
Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Bakım Rutininde Uygulaması Gereken 10 Adım
Yağlı bir cilde sahipseniz cilt bakımında ekstra dikkat etmeniz gereken şeyler oluyor. Bu içeriğimizde size cilt bakımınız için önemli tüyolardan bahsettik!
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1. Cilt temizliğini asla atlamayın!
2. Tonik kullanmayı unutmayın!
3. Nemlendirici de kesinlikle olmalı!
4. Güneş koruması da rutininizden eksik olmamalı!
5. Peeling uygulaması yapın!
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6. Makyaj temizliğini asla ihmal etmeyin!
7. Bol bol su içmeyi unutmayın!
8. Dengeli beslenmeyi de listeye ekleyin!
9. Cildinizi çok fazla tahriş etmeyin!
10. Demartoloğa gitmeyi ihmal etmeyin!
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