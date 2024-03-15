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Yabancı Dil Öğrenmek Çocuğuna Ne Katacak?

etiket Yabancı Dil Öğrenmek Çocuğuna Ne Katacak?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:07

Yabancı dil öğrenmek günümüzün en önemli noktalarından biri! Peki çocuğunun yabancı dil öğrenmesi ona neler katacak? Sen testi çöz, cevabını söyleyelim!

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1. Öncelikle senin için yeni bir dil öğrenmek demek...

2. Peki çocuğun dışarıda insanlarla iletişim kurarken nasıl davranıyor?

3. Çocuğunun kelimelerle arası nasıl? Yaşına göre farklı kelimeler biliyor mu?

4. Peki hafızası kuvvetli mi?

5. Sen Türkçe hariç kaç dil biliyorsun?

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6. Genellikle yurt dışına hangi seyahat türü için çıkarsın?

7. Peki çocuğunun nerede yaşamasını isterdin?

8. Son olarak, çocuğunun en iyi olduğu ders hangisi?

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Daha fazla sosyal beceri!

Sen ve çocuğun zaten oldukça sosyalsiniz. Öyle ki doğru iletişim sizden sorulur. Çocuğun bir ortama girdiğinde hemen cümleleri, güleryüzü ve enerjisi ile herkesi etkiliyor. Peki yabancı dil öğrenmek ona ne katacak? Tabii ki daha fazla sosyal beceri! Çünkü yeni bir dil öğrendikçe birbirinden farklı kültürden insanla tanışacak ve onlarla her etkileşime girdiğinde sosyal becerileri de artacak ve kendini daha fazla geliştirecek.

Cesaret!

Siz yeni şeyler keşfetmeyi, farklı noktalara odaklanmayı seviyorsunuz. Çocuğunuz da dili o kadar iyi kullanıyor ki, yeni bir yabancı dil öğrenmesi ona bambaşka kapılar açacak. Bu da onun daha cesaretlenmesini ve dünyayı keşfetmesini sağlayacak. Aslında cesaretle birlikte tüm dünya önüne serilecek ve gezmedik yer bırakmayacak diyebiliriz!

Özgüven!

Yeni bir dil öğrenmek onun daha fazla kişiyle iletişim kurmasını ve kendine güvenmesini sağlayacak. Bu da daha rahat konuşmasına ve kendini ifade etmesine de olanak tanıyacak çünkü yeni bir dil öğrenirken kelimeleri kullanmayı da öğrenecek. Sosyal konularda çekingen olsa da hem yazılı hem de sözlü şekilde kendini farklı bir dilde öğrenmek ona da çok iyi gelecek!

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