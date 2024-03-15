Yabancı Dil Öğrenmek Çocuğuna Ne Katacak?

Yeni bir dil öğrenmek onun daha fazla kişiyle iletişim kurmasını ve kendine güvenmesini sağlayacak. Bu da daha rahat konuşmasına ve kendini ifade etmesine de olanak tanıyacak çünkü yeni bir dil öğrenirken kelimeleri kullanmayı da öğrenecek. Sosyal konularda çekingen olsa da hem yazılı hem de sözlü şekilde kendini farklı bir dilde öğrenmek ona da çok iyi gelecek!