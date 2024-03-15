Yabancı Dil Öğrenmek Çocuğuna Ne Katacak?
Yabancı Dil Öğrenmek Çocuğuna Ne Katacak?
Yabancı dil öğrenmek günümüzün en önemli noktalarından biri! Peki çocuğunun yabancı dil öğrenmesi ona neler katacak? Sen testi çöz, cevabını söyleyelim!
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1. Öncelikle senin için yeni bir dil öğrenmek demek...
2. Peki çocuğun dışarıda insanlarla iletişim kurarken nasıl davranıyor?
3. Çocuğunun kelimelerle arası nasıl? Yaşına göre farklı kelimeler biliyor mu?
4. Peki hafızası kuvvetli mi?
5. Sen Türkçe hariç kaç dil biliyorsun?
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6. Genellikle yurt dışına hangi seyahat türü için çıkarsın?
7. Peki çocuğunun nerede yaşamasını isterdin?
8. Son olarak, çocuğunun en iyi olduğu ders hangisi?
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