WhatsApp’ta İlk Mesajı Atarken Kullanılabilecek 10 İlginç Açılış Cümlesi

İlk mesajı atmak cesaret isteyen bir adımdır... Ne yazacağınızı, nasıl başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Hele ki mesaj atacağınız kişi hoşlandığınız ya da uzun zamandır konuşmak istediğiniz biri ise! Klişelerden uzak durarak dikkat çekici mesajlar atabilirsiniz. Doğru kelimeleri bir araya getirdiğiniz zaman harika bir sohbet başlangıcı elde etmiş olursunuz.

Sadece 'merhaba' demek yerine karşı tarafın ilgisini çekecek başlangıç cümleleri burada. Gelin, birlikte bakalım!