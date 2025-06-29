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WhatsApp’ta İlk Mesajı Atarken Kullanılabilecek 10 İlginç Açılış Cümlesi

etiket WhatsApp’ta İlk Mesajı Atarken Kullanılabilecek 10 İlginç Açılış Cümlesi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 16:08

İlk mesajı atmak cesaret isteyen bir adımdır... Ne yazacağınızı, nasıl başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Hele ki mesaj atacağınız kişi hoşlandığınız ya da uzun zamandır konuşmak istediğiniz biri ise! Klişelerden uzak durarak dikkat çekici mesajlar atabilirsiniz. Doğru kelimeleri bir araya getirdiğiniz zaman harika bir sohbet başlangıcı elde etmiş olursunuz.

Sadece 'merhaba' demek yerine karşı tarafın ilgisini çekecek başlangıç cümleleri burada. Gelin, birlikte bakalım!

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1. Bu mesajı gören kişilerin günü güzel geçecekmiş. Sen de gördün mü?

Karşınızdaki insanı önemsediğinizi gösteren bir mesaj... Hem eğlenceli hem de pozitif bir enerjisi var. İlk izlenimde sıcak ve samimi gözükmek istiyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz! Karşı taraf mesajı okuduğunda yüzünde minik bir gülümseme olur.

2. Kahve mi çay mı? Bu önemli konuyu çözmeliyiz.

Kahve ya da çay içmeyi basit bir şekilde teklif etmektense eğlenceli bir şekilde sorabilirsiniz! Ayrıca neden kahveyi ya da çayı seçtiğine dair tatlı bir konuşma başlatabilir, karşı tarafın neleri sevdiğini adım adım öğrenebilirsiniz.

3. Bir arkadaşım çok tatlı biri ile konuşmaya başlayacağımı söyledi. Sanrım sensin.

Bazı durumları espriye vurmak gerginliği azaltır. Karşı tarafa olan ilginizi belli etmek istediğinizde midenizde hafif ağrılar ve kalbinizde minik çarpıntılar oluşabilir. Fakat bunu sevimli ve hafif komik bir şekilde yaparsanız gerginliğinizi de azaltmış olursunuz!

4. En güzel tanışma cümlesi nedir? Ben hala karar veremedim.

Soru-cevap oyununu başlatmaya yarayan bir cümle ile karşınızdayız! Sizin çekingen olduğunuzu görür ama bir yandan da ilginizi çektiğini hisseder. Böylece karşı taraf da fikirler öne sürer. Yaratıcı bir sohbet açılır!

5. Merhaba, tanışmak için evrenin bir işaretini beklemeli miyim?

Mesajı okuyan kişi bir süre düşünebilir. Eğer bu tatlı sohbete girip devam ettirirse ortaya çok komik yazışmalar çıkabilir. Hem spiritüel hem de eğlenceli bir açılış cümlesi olduğu için karşıdaki insanın ilgisini çekebilirsiniz! Pozitif enerjilerden hoşlanan biri ise harika bir başlangıç olur.

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6. Bunu daha önce yapmadım... Nereden başlamalıyım, ne söylemeliyim?

İlk mesajı atma cesaretini her zaman gösterememeniz karşı tarafa çekici gelebilir... Ona karşı olan duygularınızın yoğun olduğunu görür ve bundan etkilenir! Ayrıca sohbetin gidişatını da karşı tarafa bırakmış olursunuz. Bu da karşı tarafın hoşuna gidebilir.

7. Sade bir merhaba her şeyin başlangıcı olabilir, değil mi?

Klasik, nazik bir başlangıç... Her zaman deli dolu mesajlar atmaya gerek yok. Bazı insanlar iddialı olmayan mesajları sever. Merhaba kelimesinin arkasında duygusal bir zeminin olduğunu vurgulamış olursunuz. Sade ama etkileyici!

8. Sence konuşmamız hangi şarkı ile başlamalı? Bende birkaç öneri var.

Müzik üzerinden sohbet açmak! Hem kişisel zevklerinizi birbirinize göstermek hem de eğlenceli bir sohbete giriş yapmak için harika bir seçenek. Karşındaki insanın favori şarkılarını öğrenebilir, ortak bir müzik zevkiniz var mı yok mu görebilirsin.

9. Hayatının dizisinin sezonlarında ben de yer alabilir miyim?

Yaratıcı, edebi ve romantik... Özellikle dizi izlemeyi seven ve duygusal olarak yüksek biri ise bu mesaj çok etkili olabilir. Sohbetinizi ayal gücü üzerinden ilerletebilirsiniz! Ayrıca özel ve farklı bir hava oluşturur. Bu da karşıdaki insanın dikkatini hemen çeker.

10. Kısacık bir mesaj için yarım saattir düşünüyorum...

Biraz mizah biraz da samimiyet içeriyor... Mesaj atma cesaretini gösterdiğini ifade etmiş olursunuz. Utangaç olduğunuzu ama karşıdaki insanı merak ettiğinizi de göstermiş olursunuz. Sempatik bir başlangıç için tercih edilebilir!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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