WhatsApp’ta İlk Mesajı Atarken Kullanılabilecek 10 İlginç Açılış Cümlesi
İlk mesajı atmak cesaret isteyen bir adımdır... Ne yazacağınızı, nasıl başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Hele ki mesaj atacağınız kişi hoşlandığınız ya da uzun zamandır konuşmak istediğiniz biri ise! Klişelerden uzak durarak dikkat çekici mesajlar atabilirsiniz. Doğru kelimeleri bir araya getirdiğiniz zaman harika bir sohbet başlangıcı elde etmiş olursunuz.
Sadece 'merhaba' demek yerine karşı tarafın ilgisini çekecek başlangıç cümleleri burada. Gelin, birlikte bakalım!
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1. Bu mesajı gören kişilerin günü güzel geçecekmiş. Sen de gördün mü?
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2. Kahve mi çay mı? Bu önemli konuyu çözmeliyiz.
3. Bir arkadaşım çok tatlı biri ile konuşmaya başlayacağımı söyledi. Sanrım sensin.
4. En güzel tanışma cümlesi nedir? Ben hala karar veremedim.
5. Merhaba, tanışmak için evrenin bir işaretini beklemeli miyim?
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6. Bunu daha önce yapmadım... Nereden başlamalıyım, ne söylemeliyim?
7. Sade bir merhaba her şeyin başlangıcı olabilir, değil mi?
8. Sence konuşmamız hangi şarkı ile başlamalı? Bende birkaç öneri var.
9. Hayatının dizisinin sezonlarında ben de yer alabilir miyim?
10. Kısacık bir mesaj için yarım saattir düşünüyorum...
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