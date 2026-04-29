Web Sitendeki Satışlarını Etkileyen Eksikliği Söylüyoruz!

Senin sitende en büyük problem, ziyaretçinin daha ilk saniyede neyle karşılaştığını tam olarak anlayamaması. Kullanıcı giriyor ama “Bu site bana ne kazandıracak?” sorusunun cevabını hemen bulamıyor. Bu da kişide kararsızlık yaratıyor ve çoğu kişi sayfadan çıkıyor. Halbuki net bir başlık ve kısa bir açıklama, satış oranını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri. Burada yapman gereken şey çok basit, lafı uzatmayı bırakıp direkt konuya girmek. Ürünü anlatmak yerine, sağladığı faydayı açıkça söylemek en doğru hamle!