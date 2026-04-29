Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
Web Sitendeki Satışlarını Etkileyen Eksikliği Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.04.2026 - 16:00

Web sitene trafik geliyor ama satışlar beklendiği gibi değilse yalnız değilsin... Ortalama bir satış sayfasında gelen her 100 kişiden sadece birkaç kişi gerçekten işlem yapıyor . Ama iyi kurgulanmış bir sayfada bu oran ciddi şekilde artabiliyor. Bu testle, senin ne yapman gerekeceğini söyleyeceğiz, bakalım senin sitendeki en büyük eksiklik ne? 👇

1. Sitenin ana sayfasına giren biri ilk olarak ne görür?

2. Satın alma butonların nasıl görünüyor?

3. Peki, sitenin açılma hızı nasıl?

4. Kullanıcı yorumları veya değerlendirmeler var mı?

5. Söyle bakalım, web siten mobildeyken nasıl?

6. Web sitende kaç farklı seçenek sunuyorsun?

7. Bir kullanıcı, siteye girerken ne kadar bilgi dolduruyor?

8. Sayfanda en çok ne öne çıkıyor?

Ne sunduğun yeterince net değil!

Senin sitende en büyük problem, ziyaretçinin daha ilk saniyede neyle karşılaştığını tam olarak anlayamaması. Kullanıcı giriyor ama “Bu site bana ne kazandıracak?” sorusunun cevabını hemen bulamıyor. Bu da kişide kararsızlık yaratıyor ve çoğu kişi sayfadan çıkıyor. Halbuki net bir başlık ve kısa bir açıklama, satış oranını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri. Burada yapman gereken şey çok basit, lafı uzatmayı bırakıp direkt konuya girmek. Ürünü anlatmak yerine, sağladığı faydayı açıkça söylemek en doğru hamle!

Kullanıcıya yeterince güven vermiyorsun!

Senin web sitende insanlar satın almadan önce bir adım geri duruyor. Sebep basit, yeterince güven hissi oluşmuyor. Yorum yoksa, gerçek kullanıcı deneyimi yoksa ya da referanslar görünür değilse, kullanıcı risk almak istemez. Çünkü internetten alışverişte en kritik konu “Acaba kandırılır mıyım?” sorusu. Senin bu noktada yapman gereken şey, kullanıcıya yalnız olmadığını hissettirmek. Gerçek yorumlar, değerlendirmeler, kullanıcı deneyimleri büyük fark yaratır. İnsanlar başkalarının yaptığı seçimleri görmeden kolay kolay harekete geçmez. Güven oluşturursan, satış zaten arkasından gelir.

Web sitenin kullanımı zor ve yorucu!

Web siten çalışıyor olabilir ama kullanması zahmetliyse, kullanıcıyı tutamazsın. Sayfa yavaş açılıyorsa, mobilde düzgün görünmüyorsa ya da çok fazla adım gerektiriyorsa insanlar direkt çıkar. Çünkü kimse bir ürünü almak için uğraşmak istemez. Ayrıca gereksiz uzun formlar, fazla seçenek ve karmaşık yapı da kullanıcıyı yorar. İnsanlar hızlı ve kolay olanı tercih eder. Burada çözüm çok net; sadeleştir, hızlandır ve süreci kısalt!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
