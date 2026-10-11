Vücudumuzun Aslında İhtiyaç Duymadığı 6 Parça: Bazılarımız Onlarsız Doğuyor

Apandis: Kalın bağırsağın başlangıcında, karnın sağ alt tarafında duran küçük, parmak biçimli bir kese. İltihaplandığında (apandisit) aniden başlayan karın ağrısı, bulantı, kabızlık ve şişkinliğe yol açıyor; patlarsa enfeksiyon vücuda yayılıp hayati tehlike yaratabiliyor. Bu yüzden apandisin alınması en sık yapılan acil ameliyatlardan biri, yalnızca ABD'de yılda yaklaşık 300 bin kez yapılıyor.

Charles Darwin'den bu yana uzun süre, atalarımızın ağırlıklı olarak bitkiyle beslendiği dönemden kalma işlevsiz bir organ olarak görüldü. Son yıllardaki araştırmalar ise apandisin bol miktarda bağışıklık hücresi barındırdığını ve sindirimi kolaylaştıran faydalı bakteriler için bir tür depo görevi gördüğünü ortaya koydu. Yine de alındıktan sonra tamamen normal ve sağlıklı bir hayat sürmek mümkün.

Safra kesesi: Karaciğerin hemen altında, karnın sağ üst bölümünde duruyor. Görevi, karaciğerin ürettiği ve yağları parçalayan safrayı depolayıp yoğunlaştırmak. Yolu tıkayan safra taşları, ağır bir yemeğin ardından gelen bıçak saplanır gibi ağrılar ya da iltihap ameliyatı gündeme getirebiliyor; ABD'de her yıl 1,2 milyondan fazla safra kesesi alınıyor.

Kese alındığında safra, depoda beklemeden karaciğerden ince bağırsağa doğrudan akıyor. Sindirim aksamadan sürüyor; tek fark, safranın bir anda yüklü miktarda değil, damla damla gelmesi.

Bademcik: Boğazın arka tarafındaki bu iki yumuşak doku, lenf bezleri gibi çalışıp burun ve ağızdan giren mikropları süzüyor. Ancak sık sık şişip iltihaplanabiliyor, büyüdüğünde de uykuda hava yolunu daraltıp horlamaya ve bölünen uykuya neden olabiliyor. Böyle durumlarda doktorlar alınmasını önerebiliyor. Özellikle çocuklarda yaygın olan bu ameliyat ABD'de yılda yarım milyondan fazla kez yapılıyor ve bademciği alınan kişiler enfeksiyonlarla sorunsuz şekilde mücadele etmeye devam ediyor.