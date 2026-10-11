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Vücudumuzun Aslında İhtiyaç Duymadığı 6 Parça: Bazılarımız Onlarsız Doğuyor

Vücudumuzun Aslında İhtiyaç Duymadığı 6 Parça: Bazılarımız Onlarsız Doğuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 09:39
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Evde her şeyin tıkıştırıldığı o çekmeceyi bilirsiniz. İnsan vücudunun da buna benzer bir köşesi var: Uzak atalarımız için önemli bir görev üstlenen bazı parçalar bugün neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Üstelik zaman zaman ağrıdan hayati tehlike taşıyan enfeksiyonlara kadar dert açıyorlar, ameliyatla alındıklarında da insanlar onlarsız gayet normal yaşamaya devam ediyor. Evrim de durmuş değil; bu parçaların bazılarıyla nüfusun azımsanmayacak bir kısmı hiç doğmuyor bile.

Kaynak: New York Post

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Apandis, safra kesesi ve bademcik: Alındıktan sonra hayat kaldığı yerden devam ediyor

Apandis, safra kesesi ve bademcik: Alındıktan sonra hayat kaldığı yerden devam ediyor

Apandis: Kalın bağırsağın başlangıcında, karnın sağ alt tarafında duran küçük, parmak biçimli bir kese. İltihaplandığında (apandisit) aniden başlayan karın ağrısı, bulantı, kabızlık ve şişkinliğe yol açıyor; patlarsa enfeksiyon vücuda yayılıp hayati tehlike yaratabiliyor. Bu yüzden apandisin alınması en sık yapılan acil ameliyatlardan biri, yalnızca ABD'de yılda yaklaşık 300 bin kez yapılıyor.

Charles Darwin'den bu yana uzun süre, atalarımızın ağırlıklı olarak bitkiyle beslendiği dönemden kalma işlevsiz bir organ olarak görüldü. Son yıllardaki araştırmalar ise apandisin bol miktarda bağışıklık hücresi barındırdığını ve sindirimi kolaylaştıran faydalı bakteriler için bir tür depo görevi gördüğünü ortaya koydu. Yine de alındıktan sonra tamamen normal ve sağlıklı bir hayat sürmek mümkün.

Safra kesesi: Karaciğerin hemen altında, karnın sağ üst bölümünde duruyor. Görevi, karaciğerin ürettiği ve yağları parçalayan safrayı depolayıp yoğunlaştırmak. Yolu tıkayan safra taşları, ağır bir yemeğin ardından gelen bıçak saplanır gibi ağrılar ya da iltihap ameliyatı gündeme getirebiliyor; ABD'de her yıl 1,2 milyondan fazla safra kesesi alınıyor.

Kese alındığında safra, depoda beklemeden karaciğerden ince bağırsağa doğrudan akıyor. Sindirim aksamadan sürüyor; tek fark, safranın bir anda yüklü miktarda değil, damla damla gelmesi.

Bademcik: Boğazın arka tarafındaki bu iki yumuşak doku, lenf bezleri gibi çalışıp burun ve ağızdan giren mikropları süzüyor. Ancak sık sık şişip iltihaplanabiliyor, büyüdüğünde de uykuda hava yolunu daraltıp horlamaya ve bölünen uykuya neden olabiliyor. Böyle durumlarda doktorlar alınmasını önerebiliyor. Özellikle çocuklarda yaygın olan bu ameliyat ABD'de yılda yarım milyondan fazla kez yapılıyor ve bademciği alınan kişiler enfeksiyonlarla sorunsuz şekilde mücadele etmeye devam ediyor.

Her 5 kişiden 1'inde yirmilik diş hiç çıkmıyor

Her 5 kişiden 1'inde yirmilik diş hiç çıkmıyor

Yirmilik dişler ağzın en arka kısmında, genellikle 17-25 yaş arasında çıkıyor. Çenede çoğu zaman yer olmadığı için diş etinin altında gömülü kalabiliyor, sürerken öndeki dişleri iterek sıkıştırıp zarar verebiliyor ya da fırçayla ulaşmak zor olduğu için çürüyebiliyor. Bunların hepsi ciddi ağrı ve şişliğe yol açabiliyor.

ABD'de her yıl yaklaşık 5 milyon kişi yirmilik dişlerini çektiriyor. İnsanların yaklaşık yüzde 20'sinde ise bu dişler hiç oluşmuyor.

Yirmilik dişlerin, atalarımızın sert ve pişmemiş yiyecekleri çiğnediği dönemden kalma olduğu düşünülüyor. O zamanlar üçüncü sıra azı dişleri çiğnemede ciddi iş görüyordu; araştırmalar insan çenesinin de o dönemde bu fazladan dişlere yetecek kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Her 4 kişiden 1'i bilekteki bu kas olmadan doğuyor

Her 4 kişiden 1'i bilekteki bu kas olmadan doğuyor

Palmaris longus: Ön kolun iç kısmından avuç içine uzanan ince bir kas. Bileğinizi büktüğünüz her an, klavyede yazı yazarken, kavanoz kapağı açarken ya da kalem tutarken devreye giriyor. Yine de insanların yüzde 25 kadarında bu kas hiç yok.

Sizde olup olmadığını anlamak için elinizi avuç içi yukarı bakacak şekilde düz tutun ve parmak uçlarınızı birleştirin. Bileğin ortasında, avucun hemen altında ince bir tendon kabarıyorsa o, palmaris longus. İşin ilginci, bu kas bazı insanlarda bir kolda olup diğerinde olmayabiliyor, bazılarında ise aynı kolda birden fazla bulunabiliyor.

Araştırmacılar bu kasın, ağaçlara tırmanıp dallarda sallanan atalarımızdan kaldığını düşünüyor. Bugün artık pek tırmanmadığımız için yokluğunun kas gücünü hiç etkilemediği görülüyor.

Plantaris: Benzer bir hikaye bacakta da var. Plantaris, baldırın arkasından aşağı uzanan küçük ve ince bir kas. Zaman zaman, çoğu kez baldırdaki büyük kasla birlikte yırtılıyor; 'tenis bacağı' denen bu durumda keskin bir ağrı hissediliyor, hatta baldırda bir çıtırtı sesi duyulabiliyor.

İnsanların yüzde 7 ila 16'sı ise bu kas olmadan doğduğu için böyle bir sorunla hiç karşılaşmıyor. Uzmanların çoğu plantarisi uzun zamandır işlevsiz kabul etse de bazıları bu kasın güçten çok denge, duruş ve hareket üzerinde rol oynadığını öne sürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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