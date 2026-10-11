Vücudumuzun Aslında İhtiyaç Duymadığı 6 Parça: Bazılarımız Onlarsız Doğuyor
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Evde her şeyin tıkıştırıldığı o çekmeceyi bilirsiniz. İnsan vücudunun da buna benzer bir köşesi var: Uzak atalarımız için önemli bir görev üstlenen bazı parçalar bugün neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Üstelik zaman zaman ağrıdan hayati tehlike taşıyan enfeksiyonlara kadar dert açıyorlar, ameliyatla alındıklarında da insanlar onlarsız gayet normal yaşamaya devam ediyor. Evrim de durmuş değil; bu parçaların bazılarıyla nüfusun azımsanmayacak bir kısmı hiç doğmuyor bile.
Kaynak: New York Post
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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