Vitor Pereira, Wolves ile Mourinho'nun Yakaladığı Başarıyı Tekrarladı

Ülkemizde Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Vitor Pereira, bugünlerde Premier Lig'de adından söz ettiriyor. Pereira, Al Shabab'daki görevinden adeta alelacele geldiği Premier Lig'de ikide iki ile başladı. Pereira, Wolves'taki görevi için 'Buraya sanat yapmaya geldim' demişti. İlk iki maçındaki sonuçlar ile Mourinho'nun başarısını tekrarlayan Pereira'ya basın da 6 puan için övgüler diziyor. Pereira'nın sezon sonu takımıyla nerede konumlanacağı için şimdiden bahisler açıldı.