Vitor Pereira, Wolves ile Mourinho'nun Yakaladığı Başarıyı Tekrarladı
Vitor Pereira, Wolves ile Mourinho'nun Yakaladığı Başarıyı Tekrarladı
Ülkemizde Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Vitor Pereira, bugünlerde Premier Lig'de adından söz ettiriyor. Pereira, Al Shabab'daki görevinden adeta alelacele geldiği Premier Lig'de ikide iki ile başladı. Pereira, Wolves'taki görevi için 'Buraya sanat yapmaya geldim' demişti. İlk iki maçındaki sonuçlar ile Mourinho'nun başarısını tekrarlayan Pereira'ya basın da 6 puan için övgüler diziyor. Pereira'nın sezon sonu takımıyla nerede konumlanacağı için şimdiden bahisler açıldı.
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Vitor Pereira, Premier Lig'de hızlı bir başlangıç yaparak iki maçta aldığı 6 puanla takımına adeta rahat bir nefes aldırdı.
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Leicester City'yi deplasmanda 3-0, Manchester United'ı evinde 2-0 yenen Pereira'nın Wolves'ı 6 puanı gol yemeden almayı başardı.
Pereira, Jose Mourinho’nun ardından Premier Lig’deki ilk 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı oldu.
Pereira, “Buraya gelmek için çok çalıştım. Eskiden kanepede oturup Boxing Day maçlarını izlerdim. Ancak çok çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Bir gün burada mücadele edeceğimi hep biliyordum. Artık benim zamanım geldi” dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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