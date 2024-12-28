Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Özlemiyle Geçen Bir Yıl Daha Bitiyor

2024 Türk futbolu için baştan sonra kaos dolu geçti. Kaosa sezon arası bile çare olmadı, sezon bittiğinde de yeni kaoslar baş gösterdi. Fenerbahçe de bu kaostan payına düşeni büyük oranda aldı. 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe yine şampiyonluğa hasret kaldı. Fenerbahçe'nin özlemle geçen 2024'ünde olanları kısa bir özet haline getirdik.