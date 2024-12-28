onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Özlemiyle Geçen Bir Yıl Daha Bitiyor

Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Özlemiyle Geçen Bir Yıl Daha Bitiyor

2024enler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2024 - 12:01

2024 Türk futbolu için baştan sonra kaos dolu geçti. Kaosa sezon arası bile çare olmadı, sezon bittiğinde de yeni kaoslar baş gösterdi. Fenerbahçe de bu kaostan payına düşeni büyük oranda aldı. 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe yine şampiyonluğa hasret kaldı. Fenerbahçe'nin özlemle geçen 2024'ünde olanları kısa bir özet haline getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe için 2024 Mayıs ayı unutulmaz bir finalle noktalanabilirdi ama ufak nüanslar sonucu belirledi ve olmadı. Ocak ayından itibaren Fenerbahçe yarışın daima içinde kaldı.

Fenerbahçe için 2024 Mayıs ayı unutulmaz bir finalle noktalanabilirdi ama ufak nüanslar sonucu belirledi ve olmadı. Ocak ayından itibaren Fenerbahçe yarışın daima içinde kaldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe yeni yıla fırtına gibi başladı. Bol gollü galibiyetlerin olduğu ay Fenerbahçe'ye moral oldu.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe yeni yıla fırtına gibi başladı. Bol gollü galibiyetlerin olduğu ay Fenerbahçe'ye moral oldu.

İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe

Fenerbahçe 7-1 Konyaspor

Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Samsunspor

Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

Şubat ayı Fenerbahçe için Alanyaspor beraberliğinin yanında kupadaki Ankaragücü mağlubiyeti ile yaralı geçti. Ancak yarıştan kopmak söz konusu değildi.

Şubat ayı Fenerbahçe için Alanyaspor beraberliğinin yanında kupadaki Ankaragücü mağlubiyeti ile yaralı geçti. Ancak yarıştan kopmak söz konusu değildi.

Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

Rizespor 1-3 FenerbahçeGaziantep FK 0-2 Fenerbahçe (KUPA)

Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe (KUPA)

Mart ayı Fenerbahçe için hem ligde hem de Avrupa'da işler çok iyi gidiyordu ancak yaşanan bir olay tüm ritmi bozdu. Trabzonspor maçı...

Mart ayı Fenerbahçe için hem ligde hem de Avrupa'da işler çok iyi gidiyordu ancak yaşanan bir olay tüm ritmi bozdu. Trabzonspor maçı...

Hatayspor 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-1 Pendikspor 

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

U.S Gilloise 0-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-1 U.S Gilloise

Trabzonspor maçında son düdükle birlikte tribünden sahaya inen taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular direkt karşı karşıya geldi. Yaşanan olaylarda büyük bir facianın olmaması büyük şanstı.

Trabzonspor maçında son düdükle birlikte tribünden sahaya inen taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular direkt karşı karşıya geldi. Yaşanan olaylarda büyük bir facianın olmaması büyük şanstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'yi havalimanında binler karşılarken ertesi gün Ali Koç, "ligden çekilme dahil her şeyi düşünüyoruz" diyerek yeni bir süreç başlattı.

Fenerbahçe'yi havalimanında binler karşılarken ertesi gün Ali Koç, "ligden çekilme dahil her şeyi düşünüyoruz" diyerek yeni bir süreç başlattı.

2 Nisan'da "ligden çekilme gündemi" ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kongreye giden Fenerbahçe, tüm camiayı buraya kanalize ederek saha dışına çekerken bu kararından vazgeçti ve lige devam dedi.

2 Nisan'da "ligden çekilme gündemi" ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kongreye giden Fenerbahçe, tüm camiayı buraya kanalize ederek saha dışına çekerken bu kararından vazgeçti ve lige devam dedi.

Nisan ayında Sivasspor beraberliği ligde ağır yara açarken Avrupa'da da Olympiakos'a elenerek Fenerbahçe yine taraftarına "acaba" dedirtmeyi başardı.

Nisan ayında Sivasspor beraberliği ligde ağır yara açarken Avrupa'da da Olympiakos'a elenerek Fenerbahçe yine taraftarına "acaba" dedirtmeyi başardı.

Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

F. Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Sivasspor 2-2 Fenerbahçe 

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş 

Olympiakos 3-2 Fenerbahçe 

Fenerbahçe 1-0 Olympiakos

Mayıs ayı geldiğinde iddia devam ediyordu ama şampiyonluk şansında ibre Galatasaray'dan yanaydı. RAMS Park'ta kazanılan derbi bile çözüm olmamıştı, kupa Galatasaray'a gitmişti.

Mayıs ayı geldiğinde iddia devam ediyordu ama şampiyonluk şansında ibre Galatasaray'dan yanaydı. RAMS Park'ta kazanılan derbi bile çözüm olmamıştı, kupa Galatasaray'a gitmişti.

Konyaspor 0-0 Fenerbahçle

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor

Maç sonunda yaşananlar ise mahkeme süreci hala devam eden olaylara neden oldu. Fenerbahçe'nin "gerçek şampiyon" söylemleri de bu maçla başladı.

Maç sonunda yaşananlar ise mahkeme süreci hala devam eden olaylara neden oldu. Fenerbahçe'nin "gerçek şampiyon" söylemleri de bu maçla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci tamamladı ve şampiyonluğa ulaşamayarak umudunu yeni sezona taşıdı.

Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci tamamladı ve şampiyonluğa ulaşamayarak umudunu yeni sezona taşıdı.

Haziran ayı hareketli başladı. Fenerbahçe "bu forma artık benim derim" diyen Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho bir anda Fenerbahçe'yi dünya basınının gündemine taşıdı.

Haziran ayı hareketli başladı. Fenerbahçe "bu forma artık benim derim" diyen Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho bir anda Fenerbahçe'yi dünya basınının gündemine taşıdı.

Fenerbahçe'nin seçimli kongresi de bu ay yapıldı. Aziz Yıldırım'ın karşısındaki Ali Koç bir kez daha Fenerbahçe başkanı seçildi.

Fenerbahçe'nin seçimli kongresi de bu ay yapıldı. Aziz Yıldırım'ın karşısındaki Ali Koç bir kez daha Fenerbahçe başkanı seçildi.

Lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Temmuz ayını olabildiğince iyi geçirdi.

Lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Temmuz ayını olabildiğince iyi geçirdi.

Ağustos ayında Lille'e şampiyonlar liginde elenen Fenerbahçe lige ise iyi başlamıştı.

Ağustos ayında Lille'e şampiyonlar liginde elenen Fenerbahçe lige ise iyi başlamıştı.

Fenerbahçe 1- Adana DS

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Rizespor 0-5 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

Lille 2-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Lille

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2-2 biten Göztepe maçında Ali Koç'a yapılan saldırı ise Fenerbahçe için henüz sezon başında tehlike çanlarını çaldırdı.

2-2 biten Göztepe maçında Ali Koç'a yapılan saldırı ise Fenerbahçe için henüz sezon başında tehlike çanlarını çaldırdı.

Eylül ayı Jose Mourinho'yı tartışmaların odağına oturttu. Kaybedilen Galatasaray derbisi ise rüzgarı terse çevirdi.

Eylül ayı Jose Mourinho'yı tartışmaların odağına oturttu. Kaybedilen Galatasaray derbisi ise rüzgarı terse çevirdi.

Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

Fenerhahçe 1-3 Galatasaray

Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe 

Fenerbahçe 1-1 U.S Gilloise

Fenerbahçe, Ekim ayında çıktığı maçları kaybetmedi ancak aldığı beraberliklerle yine tüm takımı ve Mourinho'yu tartışaların odağında buldu.

Fenerbahçe, Ekim ayında çıktığı maçları kaybetmedi ancak aldığı beraberliklerle yine tüm takımı ve Mourinho'yu tartışaların odağında buldu.

Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Bodrum FK

Twente 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Manchester United

Kasım ayı ise Fenerbahçe için rüzgar gibi geçti. Kazanılan maçlarla taraftarın inancı da takıma giderek arttı. Trabzonspor galibiyeti ise büyük moral oldu.

Kasım ayı ise Fenerbahçe için rüzgar gibi geçti. Kazanılan maçlarla taraftarın inancı da takıma giderek arttı. Trabzonspor galibiyeti ise büyük moral oldu.

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe 

Fenerbahçe 4-0 Sivasspor

Kayserispor 2-6 Fenerbahçe

AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe

Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe adeta "kıl payı" kaçırdığı şampiyonlukla özlemini büyüttü. Ancak bu sene için de iyi bir yatırımla haline gelen kadro ile özlediği şampiyonluğa kavuşmak istiyor.

Fenerbahçe adeta "kıl payı" kaçırdığı şampiyonlukla özlemini büyüttü. Ancak bu sene için de iyi bir yatırımla haline gelen kadro ile özlediği şampiyonluğa kavuşmak istiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu her şeyden fazla istiyor. 2024'te olmayan hedeflerin 2025'te olması için ise camia tamamen kenetlenmiş durumda.

Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu her şeyden fazla istiyor. 2024'te olmayan hedeflerin 2025'te olması için ise camia tamamen kenetlenmiş durumda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın