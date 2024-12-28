Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Özlemiyle Geçen Bir Yıl Daha Bitiyor
Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Özlemiyle Geçen Bir Yıl Daha Bitiyor
2024 Türk futbolu için baştan sonra kaos dolu geçti. Kaosa sezon arası bile çare olmadı, sezon bittiğinde de yeni kaoslar baş gösterdi. Fenerbahçe de bu kaostan payına düşeni büyük oranda aldı. 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe yine şampiyonluğa hasret kaldı. Fenerbahçe'nin özlemle geçen 2024'ünde olanları kısa bir özet haline getirdik.
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Fenerbahçe için 2024 Mayıs ayı unutulmaz bir finalle noktalanabilirdi ama ufak nüanslar sonucu belirledi ve olmadı. Ocak ayından itibaren Fenerbahçe yarışın daima içinde kaldı.
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe yeni yıla fırtına gibi başladı. Bol gollü galibiyetlerin olduğu ay Fenerbahçe'ye moral oldu.
Şubat ayı Fenerbahçe için Alanyaspor beraberliğinin yanında kupadaki Ankaragücü mağlubiyeti ile yaralı geçti. Ancak yarıştan kopmak söz konusu değildi.
Mart ayı Fenerbahçe için hem ligde hem de Avrupa'da işler çok iyi gidiyordu ancak yaşanan bir olay tüm ritmi bozdu. Trabzonspor maçı...
Trabzonspor maçında son düdükle birlikte tribünden sahaya inen taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular direkt karşı karşıya geldi. Yaşanan olaylarda büyük bir facianın olmaması büyük şanstı.
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Fenerbahçe'yi havalimanında binler karşılarken ertesi gün Ali Koç, "ligden çekilme dahil her şeyi düşünüyoruz" diyerek yeni bir süreç başlattı.
2 Nisan'da "ligden çekilme gündemi" ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kongreye giden Fenerbahçe, tüm camiayı buraya kanalize ederek saha dışına çekerken bu kararından vazgeçti ve lige devam dedi.
Nisan ayında Sivasspor beraberliği ligde ağır yara açarken Avrupa'da da Olympiakos'a elenerek Fenerbahçe yine taraftarına "acaba" dedirtmeyi başardı.
Mayıs ayı geldiğinde iddia devam ediyordu ama şampiyonluk şansında ibre Galatasaray'dan yanaydı. RAMS Park'ta kazanılan derbi bile çözüm olmamıştı, kupa Galatasaray'a gitmişti.
Maç sonunda yaşananlar ise mahkeme süreci hala devam eden olaylara neden oldu. Fenerbahçe'nin "gerçek şampiyon" söylemleri de bu maçla başladı.
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Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci tamamladı ve şampiyonluğa ulaşamayarak umudunu yeni sezona taşıdı.
Haziran ayı hareketli başladı. Fenerbahçe "bu forma artık benim derim" diyen Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho bir anda Fenerbahçe'yi dünya basınının gündemine taşıdı.
Fenerbahçe'nin seçimli kongresi de bu ay yapıldı. Aziz Yıldırım'ın karşısındaki Ali Koç bir kez daha Fenerbahçe başkanı seçildi.
Lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Temmuz ayını olabildiğince iyi geçirdi.
Ağustos ayında Lille'e şampiyonlar liginde elenen Fenerbahçe lige ise iyi başlamıştı.
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2-2 biten Göztepe maçında Ali Koç'a yapılan saldırı ise Fenerbahçe için henüz sezon başında tehlike çanlarını çaldırdı.
Eylül ayı Jose Mourinho'yı tartışmaların odağına oturttu. Kaybedilen Galatasaray derbisi ise rüzgarı terse çevirdi.
Fenerbahçe, Ekim ayında çıktığı maçları kaybetmedi ancak aldığı beraberliklerle yine tüm takımı ve Mourinho'yu tartışaların odağında buldu.
Kasım ayı ise Fenerbahçe için rüzgar gibi geçti. Kazanılan maçlarla taraftarın inancı da takıma giderek arttı. Trabzonspor galibiyeti ise büyük moral oldu.
Fenerbahçe adeta "kıl payı" kaçırdığı şampiyonlukla özlemini büyüttü. Ancak bu sene için de iyi bir yatırımla haline gelen kadro ile özlediği şampiyonluğa kavuşmak istiyor.
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Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu her şeyden fazla istiyor. 2024'te olmayan hedeflerin 2025'te olması için ise camia tamamen kenetlenmiş durumda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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