onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Veysel Erçevik Kimdir, Tutuklandı mı? Veysel Erçevik Kariyeri ve Eğitimi

Veysel Erçevik Kimdir, Tutuklandı mı? Veysel Erçevik Kariyeri ve Eğitimi

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 01:03

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında Beylikdüzü Belediyesi eski başkan yardımcısı Veysel Erçevik de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Erçevik’in, bir müteahhitten iskan izni karşılığında maddi menfaat sağladığı ve suç örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Erçevik hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Peki Veysel Erçevik kimdir, neden tutuklandı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Veysel Erçevik Kimdir?

Veysel Erçevik Kimdir?

Veysel Erçevik, uzun yıllar yerel yönetimlerde görev almış bir kamu yöneticisidir. Özellikle Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve danışmanlık görevleriyle tanınmıştır. 2025 yılında adı büyük bir yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelmiştir.

Veysel Erçevik Kaç Yaşında?

Doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır. Bu nedenle yaşı net olarak bilinmemektedir.

Veysel Erçevik Nereli?

Erçevik’in memleketine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Veysel Erçevik Kariyer Başlangıcı

Veysel Erçevik Kariyer Başlangıcı

Kamu yönetimi kariyerine yerel yönetimlerde başlayan Veysel Erçevik, özellikle Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan danışmanı ve başkan yardımcısı olarak önemli görevlerde bulunmuştur. Mehmet Murat Çalık döneminde aktif olarak görev almıştır.

Veysel Erçevik Özel Hayatı

Özel hayatına dair kamuoyuna yansımış bir bilgi bulunmamaktadır.

Veysel Erçevik Neden Tutuklandı?

Veysel Erçevik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, bölgede inşaat yapan bir müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Ayrıca, görev süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı belirtildi. Hakimlik, bu suçlamalar doğrultusunda Erçevik'in tutuklanmasına karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın