Veysel Erçevik Kimdir, Tutuklandı mı? Veysel Erçevik Kariyeri ve Eğitimi
İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında Beylikdüzü Belediyesi eski başkan yardımcısı Veysel Erçevik de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Erçevik’in, bir müteahhitten iskan izni karşılığında maddi menfaat sağladığı ve suç örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Erçevik hakkındaki bilgiler merak ediliyor.
Peki Veysel Erçevik kimdir, neden tutuklandı?
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Veysel Erçevik Kimdir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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