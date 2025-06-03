Veysel Erçevik Kimdir, Tutuklandı mı? Veysel Erçevik Kariyeri ve Eğitimi

Kamu yönetimi kariyerine yerel yönetimlerde başlayan Veysel Erçevik, özellikle Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan danışmanı ve başkan yardımcısı olarak önemli görevlerde bulunmuştur. Mehmet Murat Çalık döneminde aktif olarak görev almıştır.

Veysel Erçevik Özel Hayatı

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Veysel Erçevik Neden Tutuklandı?

Veysel Erçevik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, bölgede inşaat yapan bir müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Ayrıca, görev süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı belirtildi. Hakimlik, bu suçlamalar doğrultusunda Erçevik'in tutuklanmasına karar verdi.