Veliler Göreve! Okullarda Temizlik İşleri için Öğrenci Velilerinden Yardım İstendi İddiası
Veliler Göreve! Okullarda Temizlik İşleri için Öğrenci Velilerinden Yardım İstendi İddiası
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Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci de yeniden okullara gitmeye başladı. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bazı okullarda temizlikçi sıkıntısı yaşanıyor.
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Gazeteci İsmail Arı’nın Twitter’daki paylaşımına göre, okul yönetimleri temizlik için öğrenci velilerinden yardım talep ediyor.
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Ayrıca velilerin oluşturduğu sınıf WhatsApp gruplarında da temizlik için organize olmaya çalışılıyor.
Bir öğrenci velisinin paylaşımı ise şöyle 👇
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