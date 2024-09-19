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Veliler Göreve! Okullarda Temizlik İşleri için Öğrenci Velilerinden Yardım İstendi İddiası

Veliler Göreve! Okullarda Temizlik İşleri için Öğrenci Velilerinden Yardım İstendi İddiası

MEB
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 12:50

Okulların açılmasıyla birlikte bazı okullarda “kayıt parası” adı altında istenenler gündem olmuştu. Şimdi ise okullarda temizlik görevlisi istihdamında sıkıntı olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre okul yönetimleri, sınıfların temizliği için öğrenci velilerinden yardım istiyor.

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Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci de yeniden okullara gitmeye başladı. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bazı okullarda temizlikçi sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci de yeniden okullara gitmeye başladı. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bazı okullarda temizlikçi sıkıntısı yaşanıyor.

Gazeteci İsmail Arı’nın Twitter’daki paylaşımına göre, okul yönetimleri temizlik için öğrenci velilerinden yardım talep ediyor.

Gazeteci İsmail Arı’nın Twitter’daki paylaşımına göre, okul yönetimleri temizlik için öğrenci velilerinden yardım talep ediyor.

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Ayrıca velilerin oluşturduğu sınıf WhatsApp gruplarında da temizlik için organize olmaya çalışılıyor.

Ayrıca velilerin oluşturduğu sınıf WhatsApp gruplarında da temizlik için organize olmaya çalışılıyor.

Bir öğrenci velisinin paylaşımı ise şöyle 👇

Bir öğrenci velisinin paylaşımı ise şöyle 👇
twitter.com

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