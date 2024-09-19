Veliler Göreve! Okullarda Temizlik İşleri için Öğrenci Velilerinden Yardım İstendi İddiası

Okulların açılmasıyla birlikte bazı okullarda “kayıt parası” adı altında istenenler gündem olmuştu. Şimdi ise okullarda temizlik görevlisi istihdamında sıkıntı olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre okul yönetimleri, sınıfların temizliği için öğrenci velilerinden yardım istiyor.