Vantilatör Sesine Eşlik Etmelik Şarkılar
Yaz geldi, sıcak desen kavuruyor, klima desen yok, pencere açık ama hava kımıldamıyor... Neyse ki baş tacımız vantilatör var! O dönerken çıkardığı o “vuuuv” sesi var ya, tam bir yaz gecesi fonu. Ama tek başına yetiyor mu? Tabii ki hayır. Onun yanına bir de şöyle ruhuna iyi gelecek şarkılar lazım.
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1. Kurt Vile – Wakin on a Pretty Day
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2. The xx – Intro
3. Sezen Aksu – Kaybolan Yıllar
4. Palmiyeler – Senden Haber Yok
5. Altın Gün – Goca Dünya
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6. Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk
7. Lalalar – İsyanlar
8. Jadu Heart – I'm a Kid
9. Aga B - Algımız Pis
10. Adele – Set Fire To The Rain
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11. Hümeyra – Tutkulardan İntihar
12. Michael Jackson – Don’t Stop 'Til You Get Enough
13. Ajda Pekkan – Sana Doğru
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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