Uzun Zamandır Konuşulan Söylentiler Açıklığa Kavuştu: “The Office” Dizisi Geri Dönebilir
Uzun Zamandır Konuşulan Söylentiler Açıklığa Kavuştu: “The Office” Dizisi Geri Dönebilir
Dünyaca ünlü “The Office” dizisinin tekrar başlama ihtimalı yıllardır konuşuluyordu. Dizinin yıldız oyuncularından Melora Hardin, konuyla ilgili bilgi verdi.
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2005-2013 yılları arasında yayınlanan ve hala birçok kişi tarafından sevilen “The Office” dizinin geri döneceği hakkında söylentiler uzun süredir konuşuluyor.
Gazeteci Matthew Belloni'nin geçtiğimiz eylül ayında Puck'ta 'The Office'i yeniden başlatmaya hazırlanıyor” yazısının ardından söylentiler artmıştı.
Dizide Jan Levinson karakterini canlandıran 56 yaşındaki Melora Hardin, cuma günü The US Sun'a verdiği röportajda yaklaşık 6 aydır konuşulan bu söylentilere cevap verdi.
Hardin dizinin yeniden başlaması durumunda "Kesinlikle gelirdim. Birçoğumuzun bunu yapacağını düşünüyorum.”derken diğer oyuncuların sadece bir film için geri dönmeye daha ilgili olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Söylentilere heyecanla cevap veren Hardin, daha sonrasında “Ancak bir film yapmayı çok isterdim çünkü o zaman çok hızlı olurdu ve bunu yapardık. Bunun için herkesi geri getirebileceğimizi düşünüyorum.” dedi.
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Hardin, röportajda Daniels'la, yeniden bir dizi veya filmin çekilmesi durumunda karakterinin hikaye olasılıkları hakkında halihazırda konuştuğunu itiraf etti.
Hardin son olarak, "Aslında Greg'le bazı fikirler hakkında konuştum. Jan'in bir kişisel gelişim gurusu gibi olması durumunda bunun komik olacağını düşündüm çünkü o çok sorunluydu." açıklamasında bulundu.
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