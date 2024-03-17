Uzmanlar Yine Konuştu: Altın Orana Göre Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belirlendi!
Uzmanlar Yine Konuştu: Altın Orana Göre Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belirlendi!
Biliyorsunuz güzellik algısı kişiden kişiye değişebilen bir durum. Ancak bazı gerçekler var ki bundan yıllar yıllar önce belirlenen altın oran. Estetik Cerrahi Dr. Julian De Silva, matematiksel hesapları kullanarak dünyanın en güzel yüze sahip 10 ünlü ismini belirledi. Altın orana bağlı yapılan hesaplamalara göre dünyanın en güzel 10 kadını kim? Gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Cara Delevingne
9. Katy Perry
8. Natalie Portman
7. Scarlet Johansson
6. Kate Moss
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Taylor Swift
4. Ariana Grande
3. Amber Heard
2. Beyonce
1. Ve dünyanın en güzel kadını: Bella Hadid!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda