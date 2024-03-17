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Uzmanlar Yine Konuştu: Altın Orana Göre Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belirlendi!

Uzmanlar Yine Konuştu: Altın Orana Göre Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belirlendi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 15:09

Biliyorsunuz güzellik algısı kişiden kişiye değişebilen bir durum. Ancak bazı gerçekler var ki bundan yıllar yıllar önce belirlenen altın oran. Estetik Cerrahi Dr. Julian De Silva, matematiksel hesapları kullanarak dünyanın en güzel yüze sahip 10 ünlü ismini belirledi. Altın orana bağlı yapılan hesaplamalara göre dünyanın en güzel 10 kadını kim? Gelin birlikte bakalım!

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10. Cara Delevingne

10. Cara Delevingne

Genel Sonuç: 89.99

9. Katy Perry

9. Katy Perry

Genel Sonuç: 90.08

8. Natalie Portman

8. Natalie Portman

Genel Sonuç: 90.51

7. Scarlet Johansson

7. Scarlet Johansson

Genel Sonuç: 90.91

6. Kate Moss

6. Kate Moss

Genel Sonuç: 91.05

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5. Taylor Swift

5. Taylor Swift

Genel Sonuç: 91.64

4. Ariana Grande

4. Ariana Grande

Genel Sonuç: 91.81

3. Amber Heard

3. Amber Heard

Genel Sonuç: 91.85

2. Beyonce

2. Beyonce

Genel Sonuç: 92.44

1. Ve dünyanın en güzel kadını: Bella Hadid!

1. Ve dünyanın en güzel kadını: Bella Hadid!

Genel Sonuç: 94.35

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