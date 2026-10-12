Uzmanlar Uyardı: Birçoğumuzun Düşünce Yaptığı Bu Hareket Tehlikeli Olabilir!

Dengemizi kaybettiğimiz anda çoğumuzun ilk yaptığı şey, yere çarpmamak için ellerimizi öne uzatmak oluyor. Sonuçta yüzümüzü ve vücudumuzu korumaya çalışıyoruz. Ancak bu hareketin her zaman düşündüğümüz kadar güvenli olmadığını biliyor muydunuz?

HuffPost'un düşmeler ve yaralanmalar üzerine hazırladığı haberde ele alınan önemli konulardan biri, düşüş sırasında vücudumuzu nasıl koruyabileceğimiz.

Kolları tamamen düzleştirerek bütün ağırlığımızı ellerimize vermek, darbenin özellikle el bileklerinde ve kollarda yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Bu durum da bilek kırıkları ve farklı eklem yaralanmaları açısından risk oluşturabiliyor.

Yani kendimizi korumak için yaptığımız o içgüdüsel hareket, bazı durumlarda düşüşün etkisini azaltmak yerine yaralanmanın başka bir bölgede ortaya çıkmasına yol açabiliyor.