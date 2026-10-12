Uzmanlar Uyardı: Birçoğumuzun Düşünce Yaptığı Bu Hareket Tehlikeli Olabilir!
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Ayağımızın takılması, ıslak zeminde kaymamız ya da dengemizi bir anlığına kaybetmemiz... Düşmek çoğu zaman birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Böyle anlarda kendimizi korumak için hiç düşünmeden yaptığımız bazı hareketler ise sandığımız kadar güvenli olmayabiliyor.
ABD merkezli haber platformu HuffPost'un uzman görüşlerine yer verdiği haber, düşme sırasında yaşanabilecek yaralanmalara ve bunları önlemek için alınabilecek tedbirlere dikkat çekiyor. Özellikle ellerimizi öne uzatarak düşüşü durdurmaya çalışmak, bazı durumlarda ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Peki, uzmanlar bu konuda neler öneriyor?
Kaynak: HuffPost
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Düşerken ellerimizi öne uzatmak neredeyse hepimizin ilk refleksi.
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Peki, düşeceğimizi fark ettiğimiz anda ne yapmalıyız?
Düşmelerin nedeni bazen evimizin içindeki küçücük bir ayrıntı olabiliyor.
Sık sık dengenizi kaybediyorsanız sebebi yalnızca sakarlık olmayabilir.
Düşmekten korktuğumuz için hareket etmeyi bırakmak da çözüm değil.
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Düştükten sonra hemen ayağa kalkmaya çalışmak da doğru olmayabilir.
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Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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