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Uzmanlar Uyardı: Birçoğumuzun Düşünce Yaptığı Bu Hareket Tehlikeli Olabilir!

Uzmanlar Uyardı: Birçoğumuzun Düşünce Yaptığı Bu Hareket Tehlikeli Olabilir!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 22:55
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Ayağımızın takılması, ıslak zeminde kaymamız ya da dengemizi bir anlığına kaybetmemiz... Düşmek çoğu zaman birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Böyle anlarda kendimizi korumak için hiç düşünmeden yaptığımız bazı hareketler ise sandığımız kadar güvenli olmayabiliyor. 

ABD merkezli haber platformu HuffPost'un uzman görüşlerine yer verdiği haber, düşme sırasında yaşanabilecek yaralanmalara ve bunları önlemek için alınabilecek tedbirlere dikkat çekiyor. Özellikle ellerimizi öne uzatarak düşüşü durdurmaya çalışmak, bazı durumlarda ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Peki, uzmanlar bu konuda neler öneriyor?

Kaynak: HuffPost

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Düşerken ellerimizi öne uzatmak neredeyse hepimizin ilk refleksi.

Düşerken ellerimizi öne uzatmak neredeyse hepimizin ilk refleksi.

Dengemizi kaybettiğimiz anda çoğumuzun ilk yaptığı şey, yere çarpmamak için ellerimizi öne uzatmak oluyor. Sonuçta yüzümüzü ve vücudumuzu korumaya çalışıyoruz. Ancak bu hareketin her zaman düşündüğümüz kadar güvenli olmadığını biliyor muydunuz?

HuffPost'un düşmeler ve yaralanmalar üzerine hazırladığı haberde ele alınan önemli konulardan biri, düşüş sırasında vücudumuzu nasıl koruyabileceğimiz.

Kolları tamamen düzleştirerek bütün ağırlığımızı ellerimize vermek, darbenin özellikle el bileklerinde ve kollarda yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Bu durum da bilek kırıkları ve farklı eklem yaralanmaları açısından risk oluşturabiliyor.

Yani kendimizi korumak için yaptığımız o içgüdüsel hareket, bazı durumlarda düşüşün etkisini azaltmak yerine yaralanmanın başka bir bölgede ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Peki, düşeceğimizi fark ettiğimiz anda ne yapmalıyız?

Peki, düşeceğimizi fark ettiğimiz anda ne yapmalıyız?

Elbette kimse düşmeye başladığı birkaç saniye içerisinde bütün hareketlerini hesaplayamaz. Ancak uzmanlar, düşme sırasında başın korunmasının ve darbenin tek bir noktada toplanmamasının önemine dikkat çekiyor.

Özellikle kolları ve bacakları tamamen kilitlemek yerine eklemleri mümkün olduğunca esnek tutmak, bazı düşme türlerinde darbenin etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Harvard Health'in kontrollü düşme tekniklerine ilişkin aktardığı bilgilerde de başı korumak, çeneyi göğse yaklaştırmak ve düşüşün etkisini mümkün olduğunca geniş bir alana dağıtmak gibi yöntemlerden söz ediliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Her düşüş aynı şekilde gerçekleşmediği gibi herkes için geçerli tek bir güvenli düşme tekniği de bulunmuyor. Özellikle ileri yaştaki kişilerin veya kemik sağlığıyla ilgili sorun yaşayanların bu hareketleri uzman gözetimi olmadan denememesi gerekiyor.

Düşmelerin nedeni bazen evimizin içindeki küçücük bir ayrıntı olabiliyor.

Düşmelerin nedeni bazen evimizin içindeki küçücük bir ayrıntı olabiliyor.

Düşme denildiğinde aklımıza ilk olarak kaygan kaldırımlar, merdivenler veya engebeli yollar geliyor. Oysa gün içerisinde defalarca geçtiğimiz evimizin içinde de fark etmediğimiz riskler bulunabiliyor.

Kayabilen halılar, yerde bırakılan kablolar, dağınık eşyalar ve yeterince aydınlatılmayan koridorlar bunlardan yalnızca birkaçı.

Özellikle gece uykudan kalktığımızda karanlıkta yürümek veya aceleyle hareket etmek, dengemizi kaybetme ihtimalimizi artırabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, evde sık kullanılan alanların mümkün olduğunca düzenli tutulmasını, kaygan zeminlere karşı önlem alınmasını ve merdivenlerle koridorların iyi aydınlatılmasını öneriyor.

Sık sık dengenizi kaybediyorsanız sebebi yalnızca sakarlık olmayabilir.

Sık sık dengenizi kaybediyorsanız sebebi yalnızca sakarlık olmayabilir.

Hepimiz zaman zaman tökezleyebilir veya ayağımızı bir yere takabiliriz. Ancak düşmelerin sıklaşması ya da açıklanamayan denge kayıplarının yaşanması, üzerinde durulması gereken bir durum olabilir.

Kas güçsüzlüğü, görme problemleri, bazı ilaçların yan etkileri ve baş dönmesine neden olabilen sağlık sorunları düşme riskini artırabiliyor.

Özellikle yaş ilerledikçe kas gücünde ve denge becerisinde meydana gelen değişiklikler de bu riski etkileyebiliyor.

Dolayısıyla sık sık düşüyorsanız veya nedenini anlayamadığınız şekilde dengenizi kaybediyorsanız durumu yalnızca dikkatsizlikle açıklamak yerine bir sağlık uzmanına danışmanızda fayda var.

Düşmekten korktuğumuz için hareket etmeyi bırakmak da çözüm değil.

Düşmekten korktuğumuz için hareket etmeyi bırakmak da çözüm değil.

Özellikle kötü bir düşme deneyiminin ardından aynı şeyi yeniden yaşamaktan korkmak oldukça doğal. Ancak bu korkuyla günlük hareketleri ciddi şekilde azaltmak, uzun vadede beklenenin tam tersi bir sonuç yaratabiliyor.

Çünkü hareketsiz kalmak zaman içerisinde kasların zayıflamasına ve denge becerisinin azalmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, kişinin yaşına ve sağlık durumuna uygun düzenli fiziksel aktivitenin kas gücünü korumaya ve dengeyi geliştirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Yürüyüş, kuvvet egzersizleri ve denge çalışmaları bu açıdan faydalı olabiliyor. Özellikle ileri yaştaki bireylerde egzersiz programının bir uzman tarafından kişiye özel hazırlanması önem taşıyor.

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Düştükten sonra hemen ayağa kalkmaya çalışmak da doğru olmayabilir.

Düştükten sonra hemen ayağa kalkmaya çalışmak da doğru olmayabilir.

Bir de düşüşün hemen ardından yaptığımız başka bir hareket var: Hiçbir şey olmamış gibi hızla ayağa kalkmak!

Özellikle kalabalık bir yerde düştüğümüzde mahcubiyetle hemen doğrulmak isteyebiliyoruz. Ancak sert bir düşüşün ardından önce herhangi bir yaralanma olup olmadığını değerlendirmek gerekiyor.

Şiddetli ağrı, belirgin şişlik, hareket kısıtlılığı veya baş, boyun ve sırt bölgesinde yaralanma şüphesi varsa gereksiz hareketlerden kaçınmak önemli.

Başın sert biçimde çarpıldığı, bilinç kaybının yaşandığı veya ciddi bir yaralanmadan şüphelenildiği durumlarda ise acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Kısacası düşmeleri her zaman önlemek mümkün olmasa da hem çevremizdeki riskleri azaltmak hem de kendimizi korumak için yaptığımız reflekslerin olası sonuçlarını bilmek, yaralanma riskini azaltmak açısından oldukça önemli.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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