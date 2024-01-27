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Uzi'yi Ne Kadar Tanıyorsun?

Uzi'yi Ne Kadar Tanıyorsun?

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 17:22

Türk rap müziğinin parlayan yıldızlarından biri olan Uzi'nin hayatı ve müzik kariyeri hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kendine güveniyor ve Uzi'nin dünyasına dair her şeyi biliyorum diyorsan, bu test tam da sana göre. Haydi, Uzi'yi ne kadar tanıdığını gösterme zamanı! 👇

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1. Uzi'nin gerçek adı nedir?

1. Uzi'nin gerçek adı nedir?

2. Uzi hangi tarihte doğmuştur?

2. Uzi hangi tarihte doğmuştur?

3. Uzi, aslen nerelidir?

3. Uzi, aslen nerelidir?

4. Uzi'nin müzik kariyerine başladığı ilk yıl hangisidir?

4. Uzi'nin müzik kariyerine başladığı ilk yıl hangisidir?

5. Uzi'nin ilk büyük çıkış yaptığı albümün adı nedir?

5. Uzi'nin ilk büyük çıkış yaptığı albümün adı nedir?
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6. Uzi hangi müzik şirketiyle çalışmıştır?

6. Uzi hangi müzik şirketiyle çalışmıştır?

7. Uzi'nin "Krvn" ve "Umrumda Değil" şarkıları hangi albümde yer alır?

7. Uzi'nin "Krvn" ve "Umrumda Değil" şarkıları hangi albümde yer alır?

8. Uzi'nin "EL CHAVO" albümü hangi yıl yayınlanmıştır?

8. Uzi'nin "EL CHAVO" albümü hangi yıl yayınlanmıştır?

9. Uzi hangi semtte büyümüştür?

9. Uzi hangi semtte büyümüştür?

10. Uzi'nin 2023 yılında çıkardığı albümün adı nedir?

10. Uzi'nin 2023 yılında çıkardığı albümün adı nedir?
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11. Uzi hangi şarkıda Heijan ve Muti ile düet yapmıştır?

11. Uzi hangi şarkıda Heijan ve Muti ile düet yapmıştır?

12. Uzi'nin "Favela" albümü hangi türde bir çalışmadır?

12. Uzi'nin "Favela" albümü hangi türde bir çalışmadır?

13. Uzi'nin müzik tarzları arasında hangisi yer almaz?

13. Uzi'nin müzik tarzları arasında hangisi yer almaz?

14. Uzi, hangi yabancı sanatçı ile "International" adlı şarkıda düet yapmıştır?

14. Uzi, hangi yabancı sanatçı ile "International" adlı şarkıda düet yapmıştır?

15. Uzi, hangi yıl Billboard Global Excl. U.S. listesine girmeyi başarmıştır?

15. Uzi, hangi yıl Billboard Global Excl. U.S. listesine girmeyi başarmıştır?
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16. Uzi'nin "Kan" albümü Spotify'da kaç kez dinlenmiştir?

16. Uzi'nin "Kan" albümü Spotify'da kaç kez dinlenmiştir?

17. Uzi'nin müzik kariyerinde iş birliği yapmadığı sanatçı kimdir?

17. Uzi'nin müzik kariyerinde iş birliği yapmadığı sanatçı kimdir?

18. Uzi'nin "ARASAN DA" adlı şarkısı hangi albümde yer almaktadır?

18. Uzi'nin "ARASAN DA" adlı şarkısı hangi albümde yer almaktadır?

19. Uzi'nin Billboard Global Excl. U.S. listesine girmesini sağlayan şarkının adı nedir?

19. Uzi'nin Billboard Global Excl. U.S. listesine girmesini sağlayan şarkının adı nedir?

20. Uzi'nin "El Chavo" albümünde kaç şarkı bulunmaktadır?

20. Uzi'nin "El Chavo" albümünde kaç şarkı bulunmaktadır?

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Deniz

Bir kere bile dinlemeyip sesini dahi tanımıyor olmama istinaden tanımak istemiyorum. :)