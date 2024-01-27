Uzi'yi Ne Kadar Tanıyorsun?

Türk rap müziğinin parlayan yıldızlarından biri olan Uzi'nin hayatı ve müzik kariyeri hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kendine güveniyor ve Uzi'nin dünyasına dair her şeyi biliyorum diyorsan, bu test tam da sana göre. Haydi, Uzi'yi ne kadar tanıdığını gösterme zamanı! 👇