Uzi'yi Ne Kadar Tanıyorsun?
Uzi'yi Ne Kadar Tanıyorsun?
Türk rap müziğinin parlayan yıldızlarından biri olan Uzi'nin hayatı ve müzik kariyeri hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kendine güveniyor ve Uzi'nin dünyasına dair her şeyi biliyorum diyorsan, bu test tam da sana göre. Haydi, Uzi'yi ne kadar tanıdığını gösterme zamanı! 👇
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1. Uzi'nin gerçek adı nedir?
2. Uzi hangi tarihte doğmuştur?
3. Uzi, aslen nerelidir?
4. Uzi'nin müzik kariyerine başladığı ilk yıl hangisidir?
5. Uzi'nin ilk büyük çıkış yaptığı albümün adı nedir?
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6. Uzi hangi müzik şirketiyle çalışmıştır?
7. Uzi'nin "Krvn" ve "Umrumda Değil" şarkıları hangi albümde yer alır?
8. Uzi'nin "EL CHAVO" albümü hangi yıl yayınlanmıştır?
9. Uzi hangi semtte büyümüştür?
10. Uzi'nin 2023 yılında çıkardığı albümün adı nedir?
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11. Uzi hangi şarkıda Heijan ve Muti ile düet yapmıştır?
12. Uzi'nin "Favela" albümü hangi türde bir çalışmadır?
13. Uzi'nin müzik tarzları arasında hangisi yer almaz?
14. Uzi, hangi yabancı sanatçı ile "International" adlı şarkıda düet yapmıştır?
15. Uzi, hangi yıl Billboard Global Excl. U.S. listesine girmeyi başarmıştır?
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16. Uzi'nin "Kan" albümü Spotify'da kaç kez dinlenmiştir?
17. Uzi'nin müzik kariyerinde iş birliği yapmadığı sanatçı kimdir?
18. Uzi'nin "ARASAN DA" adlı şarkısı hangi albümde yer almaktadır?
19. Uzi'nin Billboard Global Excl. U.S. listesine girmesini sağlayan şarkının adı nedir?
20. Uzi'nin "El Chavo" albümünde kaç şarkı bulunmaktadır?
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Bir kere bile dinlemeyip sesini dahi tanımıyor olmama istinaden tanımak istemiyorum. :)