Uzi Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Uzi Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Merhaba Uzi hayranları! Sizler için Uzi'nin en sevilen şarkı sözlerinden oluşan bir test hazırladık. Hazırsanız, hadi başlayalım ve bakalım Uzi'nin şarkılarını ne kadar iyi biliyorsunuz! 👇
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1. Hisler gerçek, gülüşler sahte. Artık ciğerlerim ...
2. Vur, eğer gerektiyse bu. Kimselerden izin alma, ...
3. Lütfen uzatma, yolum yol değil. ...
4. Küçükken anladım o boşluk ne demek. ...
5. Yamulana kadar, ilk bayılan öder. ...
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6. Göğsüm değil, dosya kabardı. Hızlı da olsaydın ...
7. Konuşsun anlayan bunun dilinden. Dedim ya ...
8. Maalesef tutmadın sözünü pek. İstemem ...
9. Harbiden üzülüyom hâline, yazık. Bir anda ...
10. Arasan da beni, yok yüzüm. ...
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Daha iyisi mümkün!
Hiç fena değil!
Tek kelimeyle harika!
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Kıçı kırık züppe işi tofaşla gezip elin kızına karısına yeşillenen tiplere benziyor, bunları kim dinliyor yav, bu yaptığını sanat mı sanıyor bunlar