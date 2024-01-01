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Uzi Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

Uzi Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 19:01

Merhaba Uzi hayranları! Sizler için Uzi'nin en sevilen şarkı sözlerinden oluşan bir test hazırladık. Hazırsanız, hadi başlayalım ve bakalım Uzi'nin şarkılarını ne kadar iyi biliyorsunuz! 👇

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1. Hisler gerçek, gülüşler sahte. Artık ciğerlerim ...

1. Hisler gerçek, gülüşler sahte. Artık ciğerlerim ...

2. Vur, eğer gerektiyse bu. Kimselerden izin alma, ...

2. Vur, eğer gerektiyse bu. Kimselerden izin alma, ...

3. Lütfen uzatma, yolum yol değil. ...

3. Lütfen uzatma, yolum yol değil. ...

4. Küçükken anladım o boşluk ne demek. ...

4. Küçükken anladım o boşluk ne demek. ...

5. Yamulana kadar, ilk bayılan öder. ...

5. Yamulana kadar, ilk bayılan öder. ...
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6. Göğsüm değil, dosya kabardı. Hızlı da olsaydın ...

6. Göğsüm değil, dosya kabardı. Hızlı da olsaydın ...

7. Konuşsun anlayan bunun dilinden. Dedim ya ...

7. Konuşsun anlayan bunun dilinden. Dedim ya ...

8. Maalesef tutmadın sözünü pek. İstemem ...

8. Maalesef tutmadın sözünü pek. İstemem ...

9. Harbiden üzülüyom hâline, yazık. Bir anda ...

9. Harbiden üzülüyom hâline, yazık. Bir anda ...

10. Arasan da beni, yok yüzüm. ...

10. Arasan da beni, yok yüzüm. ...
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Daha iyisi mümkün!

Daha iyisi mümkün!

Sıkı bir Uzi hayranı olduğuna eminiz. Ancak sözlere biraz daha dikkat etmen gerekiyor!

Hiç fena değil!

Hiç fena değil!

Daha iyisi mümkün olsa da Uzi'yi severek dinlediğin, sözlerinin birçoğuna hakim olduğun su götürmez bir gerçek. Tebrikler!

Tek kelimeyle harika!

Tek kelimeyle harika!

Uzi'nin en sıkı hayranlarından biriyle karşı karşıyayız! Yazılan her söz aklına kazınmış! Tebrik ediyoruz!

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Erkin esenn

Kıçı kırık züppe işi tofaşla gezip elin kızına karısına yeşillenen tiplere benziyor, bunları kim dinliyor yav, bu yaptığını sanat mı sanıyor bunlar