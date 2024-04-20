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Uzaya Giden İlk Suriyeliydi: Türkiye’de Hayatını Kaybetti

Uzaya Giden İlk Suriyeliydi: Türkiye’de Hayatını Kaybetti

Suriye
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 09:16

Suriye’nin uzaya giden ilk astronotu olan Tümgeneral Muhammed Faris, yaşadığı Gaziantep’te kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Faris, aynı zamanda uzaya giden 2’inci Arap kişi olarak da tarihe geçmişti.

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73 yaşındaki Tümgeneral Muhammed Faris, 1987 yılında uzaya gitmiş, sonrasında ise ülkesinde uzun yıllar üniversitede ders vermişti.

73 yaşındaki Tümgeneral Muhammed Faris, 1987 yılında uzaya gitmiş, sonrasında ise ülkesinde uzun yıllar üniversitede ders vermişti.

Faris, Suriye’deki iç savaş sonrasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te yaşamaya başlamıştı.

Faris, Suriye’deki iç savaş sonrasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te yaşamaya başlamıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Muhammed Faris’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhammed Faris’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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