Uzaya Giden İlk Suriyeliydi: Türkiye’de Hayatını Kaybetti
Uzaya Giden İlk Suriyeliydi: Türkiye’de Hayatını Kaybetti
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73 yaşındaki Tümgeneral Muhammed Faris, 1987 yılında uzaya gitmiş, sonrasında ise ülkesinde uzun yıllar üniversitede ders vermişti.
Faris, Suriye’deki iç savaş sonrasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te yaşamaya başlamıştı.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.
Muhammed Faris’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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