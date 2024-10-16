Uzak Durman Gereken Mesleği Öğrenmeye Hazır mısın?
Uzak Durman Gereken Mesleği Öğrenmeye Hazır mısın?
Her insanın güçlü ve zayıf yönleri var. Kimi analitik düşünmeyi severken, kimisi yaratıcılığıyla öne çıkar. Ancak hepimizin uzak durması gereken bazı meslekler var. Çünkü karakterimiz, yeteneklerimiz ya da ilgi alanlarımız o mesleklerle hiç uyuşmayabilir. Eğer sen de hangi mesleklerin sana göre olmadığını merak ediyorsan, doğru yerdesin! Bu testin sonunda, hangi alandan uzak durman gerektiğini öğreneceksin ve kariyerine daha doğru bir yön verebileceksin.
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir projeyi tamamlamak için ne kadar sabırlısın?
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2. Bir ekiple çalışırken hangi rolü almayı tercih edersin?
3. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
4. Yeniliklere karşı nasıl bir tutumun var?
5. İşinde nasıl motive olursun?
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6. Eleştirilere karşı nasıl bir tavır alırsın?
7. Bir sorunla karşılaştığında ilk adımın ne olur?
8. Yaratıcılığın hangi seviyede?
9. İş disiplinin nasıldır?
10. Peki yoğun iş temposu seni nasıl etkiler?
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Yaratıcı ve serbest mesleklerden uzak durmalısın
Yoğun stresli mesleklerden uzak durmalısın
Ofis işlerinden uzak durmalısın
Yüksek teknik bilgi gerektiren mesleklerden uzak durmalısın
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